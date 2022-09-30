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سر لن تتوقعه وراء الثقب في أغطية أقلام الحبر الجاف!

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صورة من الفيديو

سر لن تتوقعه وراء الثقب في أغطية أقلام الحبر الجاف!

دبي - العربية.نت

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يستخدم معظم الناس أقلام الحبر الجاف بشكل يومي. بل يقوم كثيرون بـ"إدمان" عض أغطية هذه الأقلام.

لكن هل تساءلتم يوماً عن سبب وجود ثقب في أغطية أقلام الحبر الجاف؟

في هذا السياق نشر صانع المحتوى .Zack D مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم على إنستغرام شرحاً عن سبب وجود ذلك الثقب.

وقال لمتابعيه، البالغ عددهم 214 ألفاً، إن "معظم الناس يعتقدون أن الأمر يتعلق بالحبر غير أن السبب الحقيقي أهم بكثير من ذلك"، وفق صحيفة نيويورك بوست.

"مساحة كافية لتدفق الهواء"

كما أضاف في الفيديو، الذي حصد أكثر من 118 ألف إعجاب و385 تعليقاً، أن شركات هذه الأقلام ملزمة بوضع فتحة أو ثقب في الغطاء لأسباب قانونية، مبيناً: "كما ترون إنها مجرد مساحة كافية لتدفق الهواء إذا علق الغطاء في حلق شخص ما".

فيما ذكر موقع Business Insider أن الفتحة موجودة أيضاً لموازنة الضغط داخل القلم لمنعه من التسرب.

القلق أو التوتر

ووفقاً لموقع The Pen Company، وجد علماء النفس أن مضغ الأقلام أو أقلام الرصاص يمكن أن يريح النفس، إن هذا الأمر "يحدث نتيجة الشعور بالقلق أو التوتر".

لذا فإن الخوف من ابتلاع شخص ما للغطاء الفضفاض ليس غير منطقي - فربما يكون وقائياً من التسبب في مزيد من الضرر للجسم.

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