في 7 ثوانٍ فقط..حدد أي سيارة يجب إزالتها لحل أزمة المرور

اختبار الذكاء هو وسيلة ممتعة لتقييم مستوى ذكائك، حيث ستساعدك هذه الدعابة الذهنية في الصورة أدناه في اختبار مستوى الذكاء لديك بناءً على القرار الذي تتخذه أثناء النظر إلى المشكلة.

وتحتاج إلى تحديد السيارة التي يجب إزالتها لإخلاء حركة المرور وإنهاء الأزمة على الطريق في 7 ثوانٍ.

مادة اعلانية

ففي هذا اللغز، يمكنك أن ترى أن 7 سيارات قد اجتمعت عند تقاطع ما أدى إلى ازدحام مروري.

كذلك إذا تمت إزالة سيارة واحدة من الازدحام المروري، فسيكون لبقية السيارات حرية التحرك في طريقها.

وأنت مطالب بالنظر إلى الصورة بعناية قبل الإجابة على السؤال لأن الإجابة بسيطة للغاية ولكنها صعبة.

وكتنبيه، تم تقديم إجابات هذا الإعلان التشويقي أسفل السؤال مباشرةً، لذا تأكد من عدم الذهاب إلى أسفل الصفحة كثيراً والغش.

حركة السيارات

إذا نظرت في اتجاه جميع السيارات السبع الموجودة في الصورة بعناية، فستتمكن من تحديد السيارة التي يجب إزالتها لإزالة الازدحام المروري على الطريق.

كذلك ضع في اعتبارك أن الطرق تتقاطع مع بعضها البعض. لذلك دعونا نحدد السيارة التي يجب إزالتها من بين السيارات السبع:

- السيارة رقم 1 والسيارة رقم 2 تسيران في نفس الاتجاه باتجاه الجنوب عند تقاطع الطريق.

- تسير السيارة رقم 4 والسيارة رقم 5 في نفس الاتجاه باتجاه الغرب عند تقاطع الطريق.

- تسير السيارة رقم 6 والسيارة رقم 7 في نفس الاتجاه باتجاه الشمال عند تقاطع الطريق.

- السيارة رقم 3 فقط تسير في الاتجاه الشرقي عند تقاطع الطريق.

الإجابة

لذا، فإن الإجابة على هذا الاختبار العقلي هي أنه سيتم التخلص من الازدحام المروري عن طريق إزالة السيارة رقم 3.

وعند إزالة السيارة رقم 3 من الصورة، سيكون بمقدور السيارة رقم 1 والسيارة رقم 2 التوجه إلى اتجاه جنوب أولاً.

ثم ستتمكن السيارة رقم 4 والسيارة رقم 5 من السير في الاتجاه الغربي ثانيًا.

وأخيرًا، سيكون بإمكان السيارة رقم 6 والسيارة رقم 7 السير في اتجاه الشمال.