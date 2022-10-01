"إن كنت تشاهد الفيديو فأنا لم أعد حياً".. مغنٍ روسي ينتحر
لتجنب تجنيده للقتال في أوكرانيا، أقدم مغني راب روسي على قتل نفسه.
ويُعتقد أن إيفان فيتاليفيتش بيتونين البالغ 27 عاماً قد انتحر في مدينة كراسنودار جنوب روسيا أمس الجمعة.
فيما تم العثور على جثته بالقرب من مبنى شاهق في شارع كونغرسنايا.
فيديو على تليغرام
أتى ذلك بعد أن سجل الموسيقي، الذي خدم سابقاً في الجيش الروسي وعولج في مستشفى للأمراض العقلية، فيديو نُشر على قناته في تليغرام قال فيه لجمهوره: "إذا كنتم تشاهدون هذا الفيديو، فأنا لم أعد على قيد الحياة"، مشيراً إلى أنه لا يستطيع تحمل تجنيده للقتال في أوكرانيا، وفق صحيفة "ديلي ميل البريطانية".
كما أعرب عن خشيته من أن تتحول التعبئة الجزئية في الجيش، التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في سبتمبر الفائت، إلى تجنيد كامل.
استدعاء 300 ألف من قوات الاحتياط
يذكر أن بوتين كان أعلن التعبئة الجزئية في الجيش بدءاً من يوم 21 سبتمبر الفائت.
وأمر، خلال كلمة وجهها إلى مواطنيه تطرق فيها إلى مستقبل العملية العسكرية على الأراضي الأوكرانية، باستدعاء 300 ألف جندي من قوات الاحتياط على الفور.
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