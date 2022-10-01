مذيعة انتحرت قبل زفافها.. رسالة أخيرة لخطيبها تكشف سراً

بعدما أثار خبر انتحار مذيعة الأخبار الأميركية، نينا باتشولكي، قبل زفافها بأسابيع، منذ نحو شهر، حالة من الذهول في الشارع الأميركي وبين أفراد عائلتها، تكشفت تفاصيل جديدة عن علاقتها بشريك حياتها المستقبلي.

فقد أرسلت مذيعة الأخبار في ولاية ويسكونسن، رسالة نصية إلى خطيبها قبل أن تطلق النار على نفسها.

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"ألم لا يحتمل"

وقبل أن تضغط على الزناد، أرسلت الشابة البالغة من العمر 27 عامًا رسالة إلى خطيبها كايل هاس، قالت فيها "أحبك يا كايل بالرغم مما فعلته بي، آسفة لأنني سأفعل ما علي فعله، ولكنني لا أستطيع تحمل الألم بعد الآن".

هذا وجاءت وفاة المذيعة الأميركية قبل 6 أسابيع فقط من زواجها من خطيبها كايل هاس، وهو أب مطلق لطفلين يكبرها بـ11 عاما..

علاقة غرامية أخرى

فيما أفادت معلومات بأن خطيبها التي كانت على بعد أسابيع من الزواج منه، كان قد خاض علاقة غرامية أخرى، مما تسبب لها بالاكتئاب، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل"، أمس الجمعة.

كذلك، أكدت التفاصيل أن علاقتهما على مدار عامين، كانت مليئة بالمشاكل وتخللها الإدمان على الكحول، مما أدى لتدهور حالة نينا النفسية.

وأفادت أن هاس، 38 عامًا ، انفصل عن باتشولكي قبل سبعة أسابيع من زفافهما. وكان مسافراً إلى مينيسوتا لزيارة والدته مع أطفاله من علاقة سابقة عندما تلقى الرسالة النصية المؤلمة.

يذكر أن مذيعة برنامج WAOW في قناة News 9، انتحرت في 27 أغسطس الماضي في حادثة صدمت الشارع الأميركي، وذلك بعد 90 دقيقة فقط من شراء مسدس وذخيرة، وفقًا لتقرير الشرطة.