"الذاكرة السياسية".. الراوي يتحدث عن الرجل الثاني بعهد صدام حسين

في الحلقة ما قبل الأخيرة من سلسلة "الذاكرة السياسية" يتحدث وزير التجارة العراقي الأسبق محمد مهدي صالح الراوي عن الدور المحوري الذي لعبه وزير التصنيع العسكري الأسبق حسين كامل داخل النظام، وهو ما جعله الرجل الثاني، بعد الرئيس صدام حسين.
فقد استغل حسين كامل إنجازات وزارته وأنه صهر الرئيس فكان يُحوّل القسم الأكبر من موارد الدولة العراقية إلى وزارة التصنيع العسكري، بعدما وضع خطة طموحة لها.
ولكن عندما حاول حسين كامل تقليص موارد البطاقة التموينية، من أجل زيادة موازنة وزارته، تصدى له وزير التجارة محمد مهدي صالح الراوي، فانحاز صدام للرواي.
وقال لحسين كامل: لا قيمة لصواريخك إن جاع شعب العراق. وفي الحلقة يكشف الراوي أن صدام حسين رفض نصيحة جهة دولية بعدم التدخل في التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية وكشف أن الجيش العراقي استطلع أهدافا داخل إسرائيل، عقب انتهاء حربه مع إيران. وفي الحلقة يتحدث عن المفاوضات غير المباشرة بين نائب الرئيس العراقي طارق عزيز مع الأميركيين بواسطة العاهل المغربي، عقب وصول الرئيس بيل كلينتون إلى السلطة.
-
إياك وقلة النوم.. هذا ما تفعله بخلاياكلا تغيب أهمية النوم عن بال أحد، خصوصاً وأن عدم حصول الجسم على قسط كافٍ منه له سلبيات عديدة.وحول هذه النقطة، توصلت دراسة جديدة إلى أن الحرمان المزمن من ... صحة
-
الكاظمي: حماية المتظاهرين أولويةبعد التوتر الحاد الذي شهدته العاصمة العراقية بغداد خلال الأيام الماضية، دعا القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، المتظاهرين إلى ... العراق
-
جيش بوركينا فاسو يطيح بالرئيس ويحل الحكومة ويغلق الحدودأكد عسكريون في بوركينا فاسو، إقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا.وأعلنوا في في بيان متلفز مساء الجمعة، إغلاق ... العرب والعالم