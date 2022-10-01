"الذاكرة السياسية".. الراوي يتحدث عن الرجل الثاني بعهد صدام حسين

في الحلقة ما قبل الأخيرة من سلسلة "الذاكرة السياسية" يتحدث وزير التجارة العراقي الأسبق محمد مهدي صالح الراوي عن الدور المحوري الذي لعبه وزير التصنيع العسكري الأسبق حسين كامل داخل النظام، وهو ما جعله الرجل الثاني، بعد الرئيس صدام حسين.

فقد استغل حسين كامل إنجازات وزارته وأنه صهر الرئيس فكان يُحوّل القسم الأكبر من موارد الدولة العراقية إلى وزارة التصنيع العسكري، بعدما وضع خطة طموحة لها.

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ولكن عندما حاول حسين كامل تقليص موارد البطاقة التموينية، من أجل زيادة موازنة وزارته، تصدى له وزير التجارة محمد مهدي صالح الراوي، فانحاز صدام للرواي.

وقال لحسين كامل: لا قيمة لصواريخك إن جاع شعب العراق. وفي الحلقة يكشف الراوي أن صدام حسين رفض نصيحة جهة دولية بعدم التدخل في التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية وكشف أن الجيش العراقي استطلع أهدافا داخل إسرائيل، عقب انتهاء حربه مع إيران. وفي الحلقة يتحدث عن المفاوضات غير المباشرة بين نائب الرئيس العراقي طارق عزيز مع الأميركيين بواسطة العاهل المغربي، عقب وصول الرئيس بيل كلينتون إلى السلطة.