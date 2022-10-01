"مرض" قتل إمبراطورا.. وقاد نحو الحرب العالمية الأولى

عقب حادثة اغتيال ولي عهد النمسا فرانز فرديناند يوم 28 حزيران/يونيو 1914 بمدينة سراييفو، غاص العالم بأهوال الحرب العالمية الأولى، تزامنا مع تفعيل سياسة التحالفات، التي استمرت لنحو 4 سنوات وأسفرت عن سقوط حوالي 20 مليون ضحية بين قتيل وجريح.

إلى ذلك، شهدت الساحة السياسية الأوروبية تزايدا في حدة التوتر بين مختلف القوى منذ صعود فيلهلم الثاني (Wilhelm II) وتوليه منصب الإمبراطور بألمانيا. فخلافا لما اعتمده سابقا المستشار بسمارك، أجج الإمبراطور الجديد التوترات بسبب مطالبته بمستعمرات إضافية وإطلاقه لسباق تسلح بحري مع البريطانيين.

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إصلاحات ليبرالية وتأثر في بريطانيا

وعلى حسب العديد من المؤرخين، كادت البشرية أن تنجو من أهوال الحرب العالمية الأولى في حال عدم تولي فيلهلم الثاني زمام الأمور بألمانيا عام 1888 وتواصل فترة حكم والده فريدريش الثالث (Friedrich III) المولود بمدينة بوتسدام (Potsdam) بمملكة بروسيا يوم 18 تشرين الأول/أكتوبر 1831.

أثناء طفولته، درس فريدريش الثالث الفكر الليبرالي قبل أن يتلقى فيما بعد تعليما عسكريا. والتحق في 1850 بجامعة بون (Bonn) حيث درس التاريخ والقانون المدني وتشبع بالفكر التنويري والليبرالي.

خلال العام 1858، تزوّج فريدريش الثالث من الأميرة البريطانية فيكتوريا، المولودة عام 1840، ابنة ملكة بريطانيا فيكتوريا والأمير ألبرت. وبفضل الرابط العائلي الذي ربطه ببريطانيا والأفكار الليبرالية التي تحمّل بها بجامعة بون، دخل فريدريش الثالث، الذي ظل وريثا للعرش 27 عاما، في خلافات عديدة مع المستشار أوتو فون بسمارك (Otto Von Bismarck) الذي تميّز بسياسته المحافظة.

من ناحية أخرى، عارض وريث العرش فكرة عسكرة بروسيا وتوحيد ألمانيا بالقوة وطالب في الآن ذاته بالحد من صلاحيات المستشار أملا في تكبيل بسمارك.

إلى ذلك، كان فريدريش الثالث، وزوجته فكتوريا، من المعجبين بالأمير البريطاني ألبرت. وخلال السنوات التي سبقت توليه لزمام الأمور بالبلاد، تحدّث فريدريش الثالث عن سعيه لإجراء إصلاحات ليبرالية لإنهاء ما أفسدته سياسة المستشار بسمارك طيلة السنوات الفارطة. أيضا، حبّذ فريدريش الثالث اقتسام السلطة مع زوجته فيكتوريا اقتداء بالملكة البريطانية فكتوريا وزوجها الأمير ألبرت.

سرطان الحنجرة

بألمانيا الموحدة عام 1871، انتظر الليبراليون بفارغ الصبر حصول فريدريش الثالث على مقاليد الحكم. وقد انتظر الجميع حينها حلول العام 1888 ووفاة فيلهلم الأول، ليصعد فريدريش الثالث أخيرا على كرسي العرش ويتقلد منصب الإمبراطور.

مع بداية فترة حكمه يوم 9 آذار/مارس 1888، عانى فريدريش الثالث من مشاكل صحية عديدة. فبعمر السادسة والخمسين عاما، عانى الإمبراطور الجديد من ويلات سرطان الحنجرة. وبدلا من العمل بنصائح أطبائه الألمان الذين تحدثوا عن إجراء عمليات جراحية صعبة ودقيقة، فضّل فريدريش الثالث اتباع نصيحة الطبيب البريطاني موريل ماكنزي (Morell Mackenzie) الذي فشل في تشخيص سرطان الحنجرة ودعاه فقط لقضاء فترة نقاهة بإيطاليا.

أثناء فترة حكمه التي استمرت 99 يوما، فقد فريدريش الثالث صوته عقب تدخلات جراحية.

بسبب ذلك، اعتمد الإمبراطور خلال الأيام الأخيرة من حياته على الكتابة للتواصل مع المحيطين به. ويوم 15 حزيران/يونيو 1888، فارق فريدريش الثالث الحياة دون أن ينجز إصلاحاته الليبرالية ليخلفه ابنه فيلهلم الثاني الذي مارس بالعقود التالية سياسة عدائية ضد فرنسا وبريطانيا تسببت في تأجيج الخلافات على الساحة الأوروبية وقادت العالم نحو الحرب العالمية الأولى.