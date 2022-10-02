ركّز جيداً.. حاول اكتشاف الخطأ بالصورة خلال 9 ثوان فقط!

هل أنت من محبي الألغاز والخدع أو الأوهام البصرية؟ إذا كنت كذلك، فهذا اللغز حتماً سينال إعجابك. فخدعة اليوم البصرية اخترناها من موقع "جاغان جوش" Jargan Josh، وفيها يجب عليك اكتشاف الخطأ المخفي في صورة الدب القطبي والبطاريق. فهل يمكنك العثور على الخطأ في 9 ثوان فقط؟

وعادة ما تسمح لك الألغاز والخدع البصرية باستخدام جانبك التحليلي وتجعل عقلك يعمل بشكل مختلف. فعليك التفكير خارج الصندوق لتحليل المشكلة بطريقة مختلفة قليلاً.

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ركّز جيداً وانظر بدقة وافحص الصورة قبل الإجابة.

فهل تمكنت من تحديد الخطأ في الصورة؟

ولتسهيل الأمير عليك، عزيزي القارئ، فإن الخطأ يكمن في مكان ما متعلق بموطن الدب القطبي وموطن طيور البطريق.

الإجابة

*موطن الدب القطبي: الموطن المفضل للدببة القطبية هو على قمة الجليد الذي يغطي البحار القطبية الشمالية معظم العام. فهم يعيشون بالقرب من القطب الشمالي.

*موطن البطريق: أما البطريق فيعيش بالقرب من المحيطات والسواحل. ويعيش بشكل عام في الجزر والمناطق القارية النائية مع عدد قليل من الحيوانات المفترسة البرية. فهم يعيشون بالقرب من القطب الجنوبي.

ربما لم تستطع تحديد الخطأ فورًا، عزيزي القارئ، لأنه تفصيل دقيق جدا، لكن مع بعض التفكير والتركيز، تستطيع التوصل للحل.

لذا، فإن الخطأ في الصورة هو أنه لا يمكن العثور على الدببة القطبية وطيور البطريق معًا، لأن الدببة القطبية تعيش في القطب الشمالي، وتعيش البطاريق في القطب الجنوبي. فلن تجدهما يعيشان معًا في نفس المكان.

لذلك، لن تجد أبدًا طيور البطريق والدببة القطبية تتقاسم مكانا جليديًا واحدا، باستثناء ربما في حدائق الحيوانات.