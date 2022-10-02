عسكريتاريا.. ماذا عن الاكتشافات العسكرية الصينية الأخيرة؟

حلقة "عسكريتاريا" لهذا الأسبوع تلقي الضوء على الاكتشافات العسكرية الصينية الأخيرة في مجال الصناعات الدفاعية والتي تتزامن مع توتر علاقتها مع الولايات المتحدة.
وفي فقرة "جديد التسلح" تتناول الشراكة بين L3Harris و Embraer لتطوير طائرة KC-390 أما في فقرة "سباق التسلح" فيستضيف البرنامج كبير باحثي الأسواق العسكرية الدولية في شركة فوركاست انترناشيونال دانيال دارلينغ للحديث عن انضمام لاعبين جدد إلى قائمة الكبار في عالم تجارة الأسلحة، بسبب الحرب الأوكرانية والعقوبات على روسيا.
وعن القدرات..
ويعرض البرنامج قدرات دبابة القتال الرئيسية لعدد من الجيوش حول العالمM1 Abrams.
أما فقرة على الأرض فتستضيف رياض قهوجي الخبير العسكري للحديث عن المواجهة بين السلاحين الروسي والإسرائيلي في نزاع أرمينيا وأذربيجان، وأخيرا تقدم فقرة تاريخ الأسلحة نبذة عن ظهور المركبات البرمائية والدور الذي تلعبه في الميدان ثم يقدم البرنامج شرحا للفارق بين أجيال الحروب من الجيل الأول وحتى الخامس.
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