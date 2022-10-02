مهمة خاصة.. أنقذوا مهاجرين فحاكمتهم إيطاليا!

بعد إنقاذهم حياة 14000 مهاجر من الغرق في البحر الأبيض المتوسط، صادرت السلطات الإيطالية سفينة الإنقاذ "ايوفنتا"، وأجبرت فريق الإنقاذ وكل المتطوعين على التوقف عن العمل.

لم يتوقف الأمر هنا، بل حولتهم إلى المحاكمة بتهمة المساعدة والتحريض على إدخال آخرين إلى ايطاليا بطريقة غير قانونية حيث تصل عقوبة السجن إلى 20 عاما.

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محاكمة بطابع سياسي

"فريق مهمة خاصة" بحث في تفاصيل القضية، والتقى المنقذين المتهمين ورافق مجموعة الإنقاذ خلال مجريات المحاكمة في أولى جلساتها في صقلية بإيطاليا.

واجتمع جمهور معترض على محاكمتهم، واعتبروا أن للمحكمة طابعا سياسيا.

في هذه الحلقة يحاول فريق البرنامج إزالة الغموض عن قضيّة يرى البعض أنّها إنسانية بامتياز و يرى آخرون أن فريق الإنقاذ هم مجرد مهربين، يتاجرون بالبشر.