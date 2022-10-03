ألماني خدع الدفاعات ونزل بطائرته قرب مقر الرئيس الروسي

خلال شهر مايو عام 1941، قاد رودولف هيس (Rudolf Hess)، المصنف كواحد من أهم الشخصيات بالحزب النازي، مهمة غريبة باتجاه بريطانيا. فبدون علم أدولف هتلر، قاد رودولف هيس طائرة باتجاه الأراضي البريطانية، في خضم الحرب العالمية الثانية، ليهبط بأسكتلندا عقب استهداف طائرته. ومع اعتقاله، تحدث رودولف هيس، الذي أرسل للسجن، عن نزوله بالأراضي البريطانية لبحث اتفاقية سلام بين الألمان والبريطانيين.

بعد مضي حوالي 46 عاما عن هذه الحادثة، قاد شاب ألماني آخر يدعى ماتياس روست (Mathias Rust) مهمة مشابهة. وبدلا من بريطانيا، حاول هذا الشاب الألماني النزول بموسكو، في خضم الحرب الباردة، لتقديم بيان سلام عالمي من 20 صفحة للزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف (Mikhail Gorbachev).

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طائرة مدنية

يوم 13 مايو 1987، حصل ماتياس روست على طائرة مدنية صغيرة من نوع سيسنا (Cessna 172) من نادي الطيران المحلي. وبعد أن اقتلع الكراسي الخلفية بالطائرة لتوفير مكان أكبر لخزانات الوقود، أقلع ماتياس من منطقة يوترسن (Uetersen) قرب هامبورغ برحلة نحو عدد من دول شمال أوروبا قبل أن يحل في النهاية بموسكو.

بادئ الأمر، حل ماتياس بجزر فارو (Faroe Islands) قبل أن يواصل طريقه صوب أيسلندا. لاحقا، توجه الأخير نحو بيرغن (Bergen) بالنرويج قبل أن ينزل بهلسنكي بفنلندا للتزود بالوقود ومواصلة طريقه صوب الأراضي السوفيتية. وأثناء تزوده بالوقود بفنلندا، أخفى هذا الشاب الألماني حقيقة رحلته وتحدث لرجال أمن الحدود الفنلنديين عن استعداده للإقلاع صوب ستوكهولم بالسويد ضمن رحلة سياحية.

تجاوز للدفاعات السوفيتية

مع اقتراب طائرة ماتياس من السواحل الروسية، وضعت الدفاعات السوفيتية نفسها في حالة تأهب تزامنا مع انطلاق مقاتلتين من نوع ميغ 23 لاعتراضه. وبالجو، عمد ماتياس لإغلاق جميع أجهزة التواصل بطائرته لتجنب إثارة شكوك الخبراء السوفييت.

مع اقترابهما من طائرته، عاد الطياران السوفياتيان أدراجهما نحو القاعدة العسكرية بعد أن تحدثا عن وجود طائرة رياضية من نوع ياك 12 (Yak-12). وبفضل ذلك، ألغيت حالة التأهب ليتمكن ماتياس روست من النجاة ومواصلة طريقه نحو موسكو.

طيلة فترة رحلته، أفلت ماتياس روست بأعجوبة من القوات السوفيتية حيث اعترضته مقاتلات أخرى وتركته يمر بحال سبيله بسبب عدم وجود أسلحة مثبتة على طائرته. وعند مروره فوق أحد المطارات العسكرية، ظن العاملون بجهاز الرادار والمراقبة أن الأخير طيار سوفيتي بصدد إجراء تدريبات روتينية.

في حدود الساعة السابعة مساء يوم 28 مايو 1987، تواجد ماتياس روست فوق سماء موسكو. وبادئ الأمر، خطط الأخير للنزول مباشرة بجانب الكرملين. وخوفا من الأمنيين داخل هذا المبنى، فضّل ماتياس روست النزول بالساحة الحمراء والتوجه سيرا على الأقدام نحو الكرملين للقاء غورباتشوف.

حال نزوله بالساحة الحمراء، اعتقل ماتياس روست من قبل رجال الأمن السوفييت الذين تحدثوا عن انتمائه لخلية تهدف لزعزعة استقرار الاتحاد السوفيتي. وبالأشهر التالية، مثل الأخير أمام المحكمة لينال حكما بالسجن 4 سنوات قضى منها 18 شهرا خلف القضبان قبل أن يطلق سراحه ضمن بادرة حسن نية من موسكو تجاه الدول الغربية.