اختبر مهاراتك الأمنية بـ15 ثانية.. من هو قاتل المرأة بالمطعم؟

خدعة اليوم البصرية تتطلب تحديد من هو قاتل المرأة في المطعم. يمكن فقط للأشخاص ذوي معدل الذكاء المرتفع تحديد القاتل في هذه الصورة في غضون 15 ثانية!

وتحتاج عزيزي القارئ إلى تحليل الصورة جيدا للوصول إلى الإجابة باستخدام مهارات التفكير الإبداعي، لتصل في النهاية إلى حل اللغز الذي اخترناه نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh.

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ففي الصورة، عليك أن تقرر من هو القاتل من بين الأشخاص الخمسة بناءً على أفعالهم ووضعهم. فالضحية تم قتلها في دورة المياه الخاصة بالمطعم. هل يمكنك إلقاء نظرة على الصورة ومعرفة من هو القاتل؟

هناك 5 مشتبه بهم:

*المشتبه به رقم 1 هو الرجل الذي يرتدي قميصًا أزرق ويجلس على المنضدة الموجودة في أقصى يمين المطعم.

*المشتبه به رقم 2 هو الرجل الذي يرتدي القميص البنفسجي ويجلس على المنضدة الموجودة في أقصى منتصف المطعم.

*المشتبه بها رقم 3 هي المرأة ذات الثوب الوردي، وتجلس على طاولة الركن الأيمن من المطعم.

*المشتبه به رقم 4 هو الرجل الذي يرتدي قميصًا أزرق ويجلس على المنضدة الموجودة في أقصى يسار المطعم بالقرب من دورة المياه.

*المشتبه به رقم 5 هو النادل الذي يقدم المشروبات والطعام في المطعم.

فانظر مجددا بعناية وافحص المشتبه بهم ومكان الجريمة قبل الإجابة عن السؤال لأن الإجابة بسيطة للغاية ولكنها تحتاج للتركيز.

الإجابة

إذا نظرت إلى المشتبه بهم الخمسة في الصورة بعناية، فستتمكن من التعرف على القاتل.

فإذا نظرت إلى المشتبه به رقم 4 بعناية، ستجد العديد من القرائن التي تشير إلى أنه قاتل المرأة في الحمام. فأدلة القاتل هي:

*يبدو متوترا.

*هو موجود بالقرب من دورة المياه.

*سكينه مفقود.

*قميصه ممزق من الأسفل.

*قطعة من قميصه موجودة بجانب الضحية.

*لديه خدش في رقبته.

لذا، فإن الإجابة عن هذا اللغز الذهني هي أن المشتبه به رقم 4 هو من قتل المرأة في دورة مياه المطعم.

والآن أخبرنا عزيزي القارئ.. هل توصلت إلى هذه الإجابة بسهولة؟