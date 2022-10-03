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الأذكياء يتوصلون للحل خلال 7 ثوانٍ فقط.. أيهما الساعة المزيفة؟

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دقق جيداً في الصورة وحاول التوصل للساعة المزيفة
خدع بصرية

الأذكياء يتوصلون للحل خلال 7 ثوانٍ فقط.. أيهما الساعة المزيفة؟

ستساعدك هذه الخدعة البصرية في اختبار مستوى ذكائك بناءً على ملاحظاتك الثاقبة للصورة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في هذه الخدعة البصرية، التي اخترناها لك عزيزي القارئ نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، يتعين عليك أن تحدد الساعة المزيفة من بين الساعتين في الصورة. فقط الأشخاص ذوو معدل الذكاء المرتفع يمكنهم اكتشاف الساعة المزيفة في غضون 7 ثوانٍ!

ستساعدك هذه الخدعة البصرية في اختبار مستوى ذكائك بناءً على ملاحظاتك الثاقبة للصورة.

يتعين عليك تحديد الساعة الحقيقية والساعة المزيفة
يتعين عليك تحديد الساعة الحقيقية والساعة المزيفة

والآن يتعين عليك تحديد الساعة المزيفة والساعة الحقيقية من بين الاثنين في الصورة. فهل تستطيع التمييز بينهما؟

الإجابة

إذا نظرت إلى كلتا الساعتين بعناية في الصورة، فإن إحداهما ليست ساعة حقيقية. لذا، دعونا نلقي نظرة على أجزاء كل ساعة. تحتوي كلتا ساعتي اليد على ذراع للدقائق وذراع للثواني. لكن الساعة اليسرى لها ذراع دقائق طويل جدًا، لذا لا يمكنه المرور بسهولة حول كل مراحل الساعة أثناء تحركه.

هل لاحظت أن ذراع الدقائق طويل جدا في الساعة اليسرى؟
هل لاحظت أن ذراع الدقائق طويل جدا في الساعة اليسرى؟

إذا، فالساعة اليسرى هي الساعة المزيفة والساعة اليمنى هي الساعة الحقيقية.

هذه الخدعة البصرية البسيطة ما هي إلا مجرد طريقة ممتعة لاختبار معدل الذكاء وقوة الملاحظة لديك. والآن أخبرنا عزيزي القارئ.. هل توصلت للإجابة بسهولة؟

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