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من سيفتك جائزة نوبل للطب هذه السنة؟

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نوبل للطب
تعبيرية

من سيفتك جائزة نوبل للطب هذه السنة؟

تمنح جوائز نوبل 10 ملايين كرونة سويدية أي ما يعادل (900 ألف دولار) لكل فئة

العربية.نت _ وكالات

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يبدأ في وقت لاحق اليوم الاثنين، الإعلان عن الفائزين بجائزة نوبل لهذا العام بفئة الطب.

وتكشف جمعية نوبل في معهد "كارولينسكا" في ستوكهولم اليوم عن الجهة التي ستحصل على جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب لهذا العام.

وذهبت الجائزة العام الماضي إلى الباحثين ديفيد جوليوس وأردم باتابوتيان، وهما مكتشفا مستقبلات الخلايا التي يستخدمها البشر لاستشعار درجة الحرارة واللمس.

وتمنح جوائز نوبل 10 ملايين كرونة سويدية أي ما يعادل (900 ألف دولار) لكل فئة.

ويجري بشكل تقليدي افتتاح الإعلان السنوي عن أهم الجوائز على وجه الأرض بالإعلان عن جائزة نوبل في الطب في بداية شهر أكتوبر.

وتأسست جوائز نوبل للإنجازات في العلوم والأدب والسلام، ويتم تمويلها بموجب وصية مخترع الديناميت رجل الأعمال السويدي ألفريد نوبل. وهي تمنح للفائزين منذ 1901. أما جائزة نوبل في الاقتصاد فبدأ منحها في 1969.

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وفيما يلي أسماء الفائزين بجائزة نوبل للطب في السنوات العشر الأخيرة:

2021: ديفيد جوليوس وأرديرم باتابوتيان (الولايات المتحدة)

2020: هارفي ألتر وتشارلز رايس (الولايات المتحدة) ومايكل هوتن (بريطانيا)

2019: وليام كايلين وغريغ سيمنزا (الولايات المتحدة) وبيتر راتكليف (بريطانيا)

2018: جيمس ب. أليسون (الولايات المتحدة) و تاساكو هونجو (اليابان)

2017: جيفري س. هال ومايكل روسباخ ومايكل دبليو يانغ (الولايات المتحدة)

2016: يوشينوري أوسومي (اليابان)

2015: وليام كامبل (ايرلندا) وساتوشي أومورا (اليابان) ويويو تو (الصين)

2014: جون أوكيف (بريطانيا والولايات المتحدة) وماي بريت موزر وإدفارد إي موزر (النرويج)

2013: جيمس روثمان وراندي شيكمان (الولايات المتحدة) وتوماس سودوف (ألمانيا)

2012: شينيا ياماناكا (اليابان) وجون ب. غوردون (بريطانيا)

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