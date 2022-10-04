شائعات لاحقته من كل حدب وصوب.. يوسف بلايلي يخرج عن صمته

بعد انتشار الشائعات التي لاحقته من كل حدب وصوب، لاسيما في ما يتعلق برحيله عن نادي بريست، خرج اللاعب الجزائري يوسف بلايلي عن صمته.

وقال ابن ولاية وهران في بيان نشره عبر صفحة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، مؤخراً إن رحيله عن بريست تم في إطار طبيعي، ووفق احترام تام لبنود العقد.

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كما أكد أن بعض الأطراف حاولت جاهدة تشويه صورته من خلال تزييف الحقائق.

لم يجد راحته

من جهته، قال المدير الرياضي لفريق بريست، إن بلايلي لم يجد راحته مع الفريق خاصة أنه بعيد عن عائلته، مشدداً على أنه "كان من الصعب على بلايلي الاستمرار مع الفريق واتفقنا على إنهاء التعاون بيننا". وأضاف أن "كل ما قيل في الأيام الأخيرة عن اللاعب تبقى ضمن الأمور الخاصة لا تهمنا.. الأهم وفوق كل اعتبار هو حالة الفريق"، وفق رويترز.

فسخ العقد

يأتي ذلك بعد أن أعلن نادي بريست المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم الخميس عن فسخ تعاقده مع الجناح الدولي الجزائري يوسف بلايلي بطلب من اللاعب.

وأوضح أنه وافق على طلب بلايلي بفسخ عقده الذي كان من المفترض أن ينتهي في يونيو 2023.

في حين تمنى الفريق الفرنسي حظاً موفقاً للاعب المنتخب الجزائري في بقية مسيرته.

صفقة انتقال مجاني

يذكر أن بلايلي (30 عاماً) كان انضم إلى "بريست" في صفقة انتقال مجاني لمدة 6 أشهر في يناير الماضي بعد انفصاله بالتراضي عن نادي قطر القطري‭ ‬في ديسمبر. ومدد عقده مع الفريق الفرنسي لموسم واحد خلال الصيف الحالي.

ومؤخراً كشف والد اللاعب ووكيل أعماله أن لديه اتصالات كثيرة من فرق معروفة وقد تكون وجهته هي العودة إلى الدوري القطري.