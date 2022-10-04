فوز 3 علماء بجائزة "نوبل" للفيزياء.. وهذه التفاصيل

منحت جائزة نوبل في الفيزياء لهذا العام لكل من آلان أسبكت وجون إف كلوزر وأنطون زيلينغر لعملهم في علم المعلومات الكمية.
وأعلن هانز إليغرين، الأمين العام للأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، أسماء الفائزين اليوم الثلاثاء في معهد كارولينسكا في ستوكهولم.
ورغم اهتمام الفيزيائيين في الأغلب بقضايا قد تبدو للوهلة الأولى بعيدة كل البعد عن الاهتمامات اليومية - الجسيمات الدقيقة والأسرار الهائلة للمكان والزمان - توفر أبحاثهم الأسس للعديد من التطبيقات العملية للعلم.
ومنحت الجائزة في العام الماضي لثلاثة علماء - سيوكورو مانابي وكلاوس هسلمان وجورجيو باريزي - الذين أسهمت أعمالهم في تفسير قوى الطبيعة المعقدة والتنبؤ بها، وبالتالي زيادة فهمنا لتغير المناخ.
جائزة الطب
هذا وبدأ أسبوع الإعلانات عن الفائزين بجوائز نوبل أمس الاثنين بحصول العالم السويدي سفانتي بابو على جائزة الطب لكشفه أسرار الحمض النووي لإنسان نياندرتال والذي قدم تصورات أساسية حول نظامنا المناعي.
وسيجري الإعلان عن الفائز أو الفائزين في فرع الكيمياء يوم الأربعاء، والأدب يوم الخميس. كما سيجري الإعلان عن جائزة نوبل للسلام لعام 2022 يوم الجمعة، وجائزة الاقتصاد في 10 أكتوبر/ تشرين الثاني.
تبلغ قيمة الجائزة النقدية 10 ملايين كرونة سويدية (ما يقرب من 900 ألف دولار)، وسيتم تسليم الجوائز في 10 ديسمبر/ كانون الأول.
تأتي الأموال من وصية تركها مبتكر الجائزة، المخترع السويدي ألفريد نوبل، الذي توفي عام 1895.
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