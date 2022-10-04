"مستقبل الطاقة" و"روافد".. برنامجا "العربية" الأفضل في منتدى الإعلام

فاز برنامج "مستقبل الطاقة" على قناة "العربية" بجائزة "أفضل برنامج اقتصادي"، فيما حصد برنامج "روافد" على الشاشة نفسها جائزة "أفضل برنامج ثقافي"، وذلك في جوائز "منتدى الإعلام العربي" الذي أقيم في إمارة دبي.

وفيما توّجت جوائز "منتدى الإعلام العربي" لهذا العام برنامجي "مستقبل الطاقة" و"روافد" كأفضل برنامجين تلفزيونيين في العالم العربي عن فئتهما، تسلّم مقدّما البرنامجين ناصر الطيبي (مستقبل الطاقة)، ومحمد علي الزين (روافد) جائزتي البرنامجين على المسرح.

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تكريس لريادة "العربية"

كما أعرب الإعلاميان عن سعادتهما بالجائزة وشكرهما لمنتدى الإعلام العربي وعلى رأسه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجها بالشكر لنادي دبي للصحافة الجهة المنظمة للجائزة وللدكتورة ميثاء بوحميد مديرة اللجنة التنظيمية للمنتدى.

من جانبٍ آخر اعتبر الاثنان الجائزتين بمثابة تكريس لريادة قناة "العربية" وتكريم لتميّزها في مختلف قطاعات الأخبار من اقتصاد وثقافة، إلى شؤون الساعة، مروراً بالرياضة والفنون وغيرها.

مستقبل العمل الإعلامي

يذكر أن منتدى الإعلام العربي ركز في هذه الدورة على مستقبل العمل الإعلامي، وذلك من خلال التعرّف على ملامح مستقبل العمل الإعلامي وكيفية الوصول بالإعلام العربي إلى مستويات من الكفاءة والجودة تواكب التطور العالمي السريع في مختلف المجالات لا سيما في مجال نقل وتبادل المعلومات وغيرها.

وقد شهد المؤتمر مشاركة وحضور نحو أكثر من 3000 من رموز العمل الإعلامي في المنطقة، وقيادات كبرى المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، وكِبار الكُتّاب والمفكرين، ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية والمنصات الرقمية في المنطقة، وذلك ضمن أكبر تجمع سنوي للإعلام العربي.