شاهد ابنة الأقرب لخلافة ترودو في كندا تتزوج من شاب عراقي

في خطوة فاجأت الكنديين، أعلنت ابنة أحد أكثر الوزراء اليمينيين تشدداً في البلاد، زواجها من شاب عراقي الأصل.

فقد كشفت كايلا فورد، ابنة رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية، ارتباطها بالشاب العراقي-الكندي محمد هادي كمونة، الذي يتردد أنه يعمل ضابطاً في الشرطة الكندية.

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رسالة حب

وعقدت كايلا فورد قرانها في حفل حضرته العائلة والأصدقاء في فندق بمدينة بيرلنغتون الكندية، ووجهت رسالة محبة إلى زوجها محمد في منشور على حسابها بإنستغرام. وكتبت: "حبيبي مو، أحب الحياة التي أنشأناها معا، أعلم أننا سنواصل بناء أحلامنا كزوج وزوجة، أحبك إلى الأبد".

تغريدة الأب

بينما كتب أبوها الذي حضر الحفل: "مبروك لابنتي كايلا وزوجها مو على زواجهما، عائلتنا كلها فخورة بكما، بارك الله بكما في مستقبلكما معا".

يشار إلى أن دوغ فورد يعد سليل عائلة سياسية عريقة في كندا، ويشغل منصب رئيس وزراء أونتاريو، المقاطعة الأكثر اكتظاظا بالسكان في كندا.

كما يعتبر عضوا مهما في حزب أونتاريو المحافظ التقدمي، وهو الحزب اليميني الأكبر في البلاد، ويعتبر من ضمن المرشحين لخلافة جاستن ترودو في رئاسة وزراء كندا.