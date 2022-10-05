هكذا أسرت فنلندا أحد أبرز جنرالات موسكو

بعد مضي أشهر قليلة على بداية الحرب العالمية الثانية، تابع العالم عن كثب اندلاع حرب الشتاء التي أقدمت خلالها الجيوش السوفيتية على التدخل بالأراضي الفنلندية عقب فشل المفاوضات بين موسكو وهلسنكي حول مجموعة من المناطق الحدودية التي طالب السوفييت بالحصول عليها لتأمين أراضيهم من هجوم ألماني مستقبلي. وقد استمرت هذه الحرب لأكثر من 3 أشهر، خسر خلالها السوفييت مئات آلاف الجنود، وانتهت باستيلاء موسكو على قسم من الأراضي الفنلندية.

تزامنا مع بداية الاجتياح الألماني للأراضي السوفيتية خلال شهر حزيران/يونيو 1941، تجددت المعارك بين الفنلنديين والسوفييت ضمن حرب الاستمرار التي حاولت خلالها هلسنكي استعادة أراضيها. وفي خضم هذه الحرب الثانية، وقع الجنرال السوفيتي فلاديمير كيربيشنيكوف (Vladimir Kirpichnikov) بقبضة الفنلنديين ليتحول بذلك لأبرز عسكري، والجنرال الوحيد، اعتقلته هلسنكي بحربها مع موسكو.

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مشاركة بالحرب الأهلية الإسبانية وأوسمة

عقب الثورة البلشفية وظهور الاتحاد السوفيتي، أنهى كيربيشنيكوف، المولود يوم 7 تموز/يوليو 1903، دراسته عام 1925 بأكاديمية أوليانوفسك (Ulyanovsk) العسكرية لقوات المشاة. وبفضل ذلك، تولى الأخير قيادة كتيبة عسكرية، تابعة لفرقة المشاة الحادية عشرة المتمركزة عند منطقة لينينغراد، وحصل فيما بعد على رتبة كولونيل.

سنة 1937، شارك كيربيشنيكوف بلجنة القيادة بالحرب الأهلية الإسبانية ودعم قوات الجمهوريين ضد القوميين بقيادة الجنرال فرانكو. وبفضل ذلك، نال هذا الجنرال السوفيتي وسام النجمة الحمراء. وبحلول العام 1939، أصبح كيربيشنيكوف قائدا لفيلق المشاة 43 السوفييتي وشارك بحرب الشتاء ليحصل بفضل ذلك على وسام الراية الحمراء قبل أن يتوجه فيما بعد لمواصلة مسيرته الدراسية بأكاديمية فرونزي (Frunze) العسكرية.

خيانة وإعدام

مع دخول الاتحاد السوفيتي الحرب العالمية الثانية، وجد كيربيشنيكوف نفسه على الجبهة الفنلندية ضمن حرب الاستمرار التي حاولت من خلالها فنلندا استعادة المناطق التي نهبتها منها موسكو بحرب الشتاء. وضمن معركة بورلمبي (Porlampi)، وقع كيربيشنيكوف بقبضة الفنلنديين الذين اقتادوه نحو مركز قيادة الجيش لاستجوابه واستغلاله لأغراض دعائية بهدف ضرب الروح المعنوية للجيش السوفيتي. من جهة ثانية، عبرت القيادة العسكرية السوفيتية عن قلقها من حادثة اعتقال كيربيشنيكوف الذي مثّل أعلى عسكري رتبة، والجنرال الوحيد، يقع بقبضة الفنلنديين. وبالفترة التالية، نشرت السلطات الفنلندية صورا مهينة، رفعت من معنويات الفنلنديين، للجنرال الأسير كيربيشنيكوف وهو بصدد إشعال سيجارة الجنرال الفنلندي لينارت أويسيش (Lennart Oesch). وقد جاءت هذه الصور حينها لتزيد من غضب موسكو التي عانت من مشاكل عديدة على الجبهة الشرقية ضد الألمان.



صورة للجنرال كيربيشنيكوف وهو بقبضة الفنلنديين جانب من المدافع السوفيتية التي استولى عليها الفنلنديون بحرب الاستمرار

أثناء فترة اعتقاله، عرض الألمان والفنلنديون على كيربيشنيكوف قيادة جيش تحرير روسيا. إلا أن الأخير رفض ذلك مؤكدا على ولائه ووفائه للسلطات السوفيتية.

مع نهاية الحرب العالمية الثانية، أطلق الفنلنديون سراح كيربيشنيكوف. ومع عودته لموسكو، اعتقل هذا الجنرال من قبل السلطات السوفيتية التي وجهت له تهمة الخيانة واقتادته نحو أحد معسكرات الاعتقال. لاحقا، مثل كيربيشنيكوف أمام المحكمة ليصدر في حقه حكم بالإعدام تم تنفيذه يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر 1950.