تثبيت التوقيت الصيفي طوال العام بالأردن يثير الجدل

أثار قرار الحكومة الأردنية بتثبيت التوقيت الصيفي طوال العام الجدل بالشارع الأردني، بين مؤيد ومعارض للقرار الحكومي الذي سيترتب عليه الكثير من التداعيات.

وقرَّر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة توفيق كريشان، تثبيت العمل بالتَّوقيت الصَّيفي طوال العام.

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يأتي القرار بعد دراسة مستفيضة أجرتها الحكومة للوقوف على جدوى تثبيت العمل بالتَّوقيت الصَّيفي، والتي بيَّنت أنَّ استمرار العمل في التَّوقيت يتيح الاستفادة من أطول وقت ممكن من ساعات النَّهار.

وقالت رئاسة الوزراء إنَّ قرابة 60% من دول العالم لا تقوم بتغيير توقيتها خلال العام، فيما تعتمد 40% من الدُّول نظام تغيير التَّوقيت خلال أوقات محدَّدة مع بداية الصَّيف والشِّتاء، مع الإشارة إلى أنَّ بعض هذه الدُّول تتَّجه إلى تثبيت التَّوقيت فيها.

طلاب المدارس

الجدل والخلاف الشعبي يكمن بأن طلاب المدارس سيخرجوا من منازلهم قبل شروق الشمس وهذا الأمر الذي سيسبب مخاوف لدى أولياء أمورهم.

لذلك قرر وزير التَّربية والتَّعليم والتَّعليم العالي والبحث العلمي الأردني وجيه عويس تحديد دوام طلبة المدارس السَّاعة 8:15 صباحاً، على أن تبدأ الحصَّة الأولى السَّاعة 8:30 صباحاً، فيما ستفتح جميع المدارس أبوابها لاستقبال الطَّلبة السَّاعة 7:45 صباحاً؛ وذلك لإتاحة المجال أمام أولياء الأمور ولا سيما الموظفين لإيصال أبنائهم إلى المدارس قبل بدء دوام الوزارات والمؤسَّسات العامَّة التي يبدأ دوامها السَّاعة 8:30 صباحاً.

الشمس ستشرق عند 7:36

من جانبه قال خبير الطقس الأردني عمر الملكاوي، إنه الشمس ستشرق في يوم 13 كانون الثاني / 2013 عند الساعة 7:36، وأن موقع الأردن الجغرافي لا يتناسب إطلاقـًا مع قرار تثبيت التوقيت الصيفي.

وشرح ملكاوي أن ميلان محور الأرض بمقدار 23.4 هو السبب الرئيسي في خلق هذه الفروقات بين ساعات النهار والليل في الدول القريبة من الدائرة القُطبية، وأنه للتقليل من هذا الفارق وُجد أنّ إضافة ساعة كاملة في أشهر الصيف يُقلّص من حجم هذه المُشكلة؛ ولكن هذا لا يعني تثبيت التوقيت بشكل دائم.

كما تابع أن الأردن يقع ضمن خطوط الطول المُجتمعة في العمود "B" بحيث تتجاوز خط غرينيتش بمقدار (+٢) فقط ، مشيرا إلى أننا لسنا بحاجة لتثبيت الوقت عند هذه الإحداثيات، مشيرا إلى أن إضافة ساعة كاملة عند موقعنا الجغرافي يعني تحريك موقعنا ١٥° درجة وأكثر إلى الشرق بحيث يجعلنا ضمن العمود (c) الذي يحمل التوقيت (+٣) ، وهذا يُخلخل نظام التوقيت في المنطقة.

اعتلال الساعة البيولوجية

بدوره، قال المختص في الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة الدكتور محمد حسن الطراونة لـ"العربية.نت"، أن تثبيت التوقيت الصيفي خلال فصل الشتاء يؤدي إلى تهيئة الجسم للنوم مما يؤثر سلبا على الأطفال باعتلال في الساعة البيولوجية.

وأكد الطراونة أن النوم مهم للأطفال لأنه يساعد على مقاومة الأمراض ويزيد المناعة واعتلال الساعة البيولوجية يؤدي إلى نقص المناعة وإحداث الأمراض التنفسية في فصل الشتاء.