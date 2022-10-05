دقق بالصورة.. إذا رأيت القطة فأنت تتمتع بعيون نسر

لاشك أن بعض الخدع البصرية والتحديات تحفز الانسان عامة على اختبار مدى قدراته سواء الذهنية أو البصرية.

فإن كنت من محبي تلك الألعاب والتحديات، حدق جيداً في هذه الصورة المنشورة أعلاه.

مادة اعلانية

فإذا تمكنت من اكتشاف القطة المختبئة داخل أطنان من النفايات هذه في غضون 20 ثانية، قد تكون لديك عيونا كعيون النسر المعروفة بقوتها والتي تفوق قوة بصر الإنسان.

لاسيما أنه يعرف عن القطط أنها تتسلل لأماكن ضيقة خفية، قد يستدعي خروجها منها تدخل البشر.

وفيما قد تبدو هذه الصورة معقدة جداً، وتشعر بأن العثور على الحيوان الأليف مهمة صعبة للغاية بل ربما مستحيلة للبعض، لكن إن دققت النظر جيدا ستجدها حتماً في يمين الصورة وهي تحاول البحث عن طعام، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن".