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كانوا في طريقهم لحفل زفاف.. مقتل 25 شخصاً في سقوط حافلة

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تعبرية - آيستوك
تعبيرية

كانوا في طريقهم لحفل زفاف.. مقتل 25 شخصاً في سقوط حافلة

دبي - العربية.نت

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في حادث مأساوي، لقي 25 شخصاً حتفهم وأصيب عشرون آخرون إثر سقوط حافلة في واد ضيق شمالي الهند، حسبما قال مسؤولون، اليوم الأربعاء.

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وقالت الشرطة، إن الحافلة أقلت ما بين 45 و50 شخصا كانوا في طريقهم إلى حفل زفاف عندما سقطت مساء الثلاثاء في الوادي الضيق في منطقة باوري بولاية اوتارا خاند، وفق ما نقلته "أسوشيتد برس".

كما عملت شرطة الولاية والقوة الوطنية لإدارة الكوارث إلى جانب بعض السكان لإنقاذ 21 شخصا مساء الثلاثاء في موقع الحادث، حسبما قال قائد الشرطة، أشوك كومار.

من جانبه قال رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، إنه سيقدم كل المساعدة الممكنة للمتضررين، وإن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية.

وأضاف "في هذه اللحظة المأساوية، أقدم خالص العزاء للعائلات الثكلى وآمل أن يتعافى المصابون في أقرب وقت".

وتشيع حوادث الطرق الدامية في الهند بسبب القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق وقدم المركبات.

كما ذكرت الشرطة أن أكثر من 110 آلاف شخص يلقون حتفهم سنويا في حوادث الطرق بمختلف أنحاء الهند.

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