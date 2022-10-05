للمرة الثانية.. أميركي يحصد جائزة نوبل للكيمياء

فاز الدنماركي مورتن ميلدال والأميركية كارولين بيرتوتزي ومواطنها باري شاربلس الأربعاء بنوبل الكيمياء مناصفةً، وحقق شاربلس بذلك الإنجاز النادر المتمثل في الفوز بالجائزة المرموقة مرتين.
وأوضحت لجنة التحكيم في قرارها أنها منحت العلماء الثلاثة الجائزة "لابتكارهم الكيمياء النقرية والكيمياء المتعامدة البيولوجية". وبات باري شاربلس (81 عاما) خامس شخص يفوز بجائزة نوبل مرتين.
وأعلن هانز إليغرين، الأمين العام للأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، أسماء الفائزين الأربعاء في معهد كارولينسكا في العاصمة السودية ستوكهولم.
طريقة تفيد البشرية
وفي العام الماضي، منحت الجائزة للعالمين بنيامين ليست وديفيد ماكميلان بعد أن توصلا لطريقة بارعة وأنظف بيئيا لبناء الجزيئات، قالت عنها لجنة نوبل إنها ”تفيد البشرية بالفعل بشكل كبير”.
إلى ذلك، بدأ أسبوع الإعلان عن جوائز نوبل يوم الاثنين بحصول العالم السويدي سفانتي بابو على جائزة نوبل في الطب لكشفه أسرار الحمض النووي للإنسان البدائي الذي قدم رؤى أساسية لنظام المناعة لدينا.
وفاز ثلاثة علماء معا بجائزة نوبل في الفيزياء أمس الثلاثاء.
كما أظهر الفرنسي آلان أسبيكت والأمريكي جون كلاوسر والنمساوي أنتون تسايلينغر أن الجسيمات الصغيرة يمكنها الاحتفاظ بالاتصال مع بعضها البعض حتى عند فصلها، وهي ظاهرة تعرف باسم التشابك الكمي، والتي يمكن استخدامها في الحوسبة المتخصصة وتشفير المعلومات.
جائزة الأدب والسلام
ويتواصل الإعلان عن الجوائز غدا الخميس بالإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للآداب.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جائزة نوبل للسلام لعام 2022 يوم الجمعة، وجائزة نوبل في الاقتصاد يوم الإثنين.
هذا وتبلغ القيمة النقدية للجوائز 10 ملايين كرونة سويدية (ما يقرب من 900 ألف دولار) وسيتم تسليمها في العاشر من ديسمبر / كانون أول.
وتأتي الأموال من وصية تركها مبتكر الجائزة، المخترع السويدي ألفريد نوبل، الذي توفي عام 1895.
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