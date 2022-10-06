من الشخص القادم من المستقبل؟ ركّز وستكتشفه بـ9 ثوان..

في هذا اللغز الذهني، حاول تحديد من هو الشخص القادم من المستقبل في الصورة التي تعود إلى سبعينيات القرن الماضي. يمكن للأشخاص الذين يتمتعون بقوة ملاحظة عالية أن يكتشفوا الإجابة في غضون 9 ثوانٍ فقط.

ففي هذه الخدعة البصرية، التي اخترناها نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، أنت بحاجة إلى التركيز وقوة الملاحظة لأن الإجابة موجودة بسهولة في مكان ما في الصورة. فهناك شخص مختلف بطريقة ما عن الآخرين. فالصورة عبارة عن حفل يعود لحقبة سبعينيات القرن الماضي، حيث يستمتع الناس بالحفل داخل الغرفة.

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فإذا نظرت بعناية إلى ملابس وأكسسوارات الرجال والنساء في الغرفة، فستتمكن من تحديد الشخص الذي لا ينتمي إلى السبعينيات ولكنه قادم من المستقبل.

الإجابة

الرجل في الزاوية اليمنى الذي يتحدث إلى امرأة هو الشخص القادم من المستقبل، حيث إنه يحمل في جيبه هاتفًا جوالا لم يكن موجودًا بالتأكيد في سبعينيات القرن الماضي.

إذا فالجواب على هذه الدعابة الذهنية هو أن رجل المستقبل هو الرجل الذي يحمل هاتفًا محمولا حديثًا.

عزيزي القارئ، إذا كنت قد قمت بحل هذا اللغز في غضون 9 ثوانٍ فقط، فلابد أنك تشعر بالرضا بمستوى قوة ملاحظتك. فهذه الأنواع من الألغاز هي مجرد طريقة ممتعة لاختبار المهارات التي نملكها.

والآن أخبرنا.. كم من الوقت استغرقت لتحديد الشخص القادم من المستقبل في حفلة السبعينيات هذه؟