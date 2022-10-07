أمامك 7 ثوان فقط.. كم كلباً ترى في هذه الصورة؟

في هذه الدعابة الذهنية، التي اخترناها لك عزيزي القارئ نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، يتعين عليك أن تجد الكلب الثاني مختبئًا في مكان ما داخل الصورة. إلا أن التحدي هو أن تحدد مكان الكلب الثاني خلال 7 ثوان فقط!

الصورة التي تحمل الخدعة البصرية هي لسيدتين تقابلان بعضهما البعض في حديقة. وهناك أشجار خضراء وعشب خلفهم. السيدة التي تقف على الجانب الأيمن من الصورة برفقة كلبها. لكن هل يمكنك التوصل للكلب الثاني في الصورة؟

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والآن، ألق نظرة فاحصة على الصورة وحاول العثور على الكلب الثاني.

الإجابة

الكلب الثاني موجود بين يدي السيدة على البيسار بالصورة. ولرؤيته بطريقة أوضح، عليك بتدوير الصورة رأسًا على عقب، فستتمكن من رؤية وجه الكلب على ذراع السيدة الواقفة على الجانب الأيسر من الصورة، حيث أن جسده يختفي خلف ظهرها، بينما يظهر وجهه عند ذراعها الأيمن.

لقد كشفت الدراسات أن الألغاز والأوهام البصرية تعطي دائمًا بعض الأفكار الرائعة حول كيفية عمل أدمغتنا. ففي كثير من الأحيان، يمكن لمجموعات محددة من الألوان والضوء والأنماط أن تخدع أدمغتنا لإدراك شيء غير موجود بصريًا.

وقد أظهرت الأبحاث أنه كلما درّبت عقلك أكثر على حل الألغاز الصعبة، كلما حفزت دماغك وزاد ذكاءك. والآن أخبرنا عزيزي القارئ بصراحة، كم استغرقت من الوقت لكي تكتشف الكلب الثاني المختبئ داخل الصورة؟