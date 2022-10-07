بعيده الـ 70.. هدايا لا تخطر بالبال لبوتين من رئيسي بيلاروسيا وطاجيكستان

أعلن الكرملين أن العديد من القادة الأجانب هنأوا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده السبعين. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم العديد من الهدايا.

وتلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هديتين غير مألوفتين في ذكرى ميلاده السبعين يوم الجمعة، الأولى عبارة عن "جرار" والثانية بطيخ.

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فقد أهدى رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هرما من البطيخ الأحمر والأصفر.

وفي الوقت الذي التقى فيه قادة دول الاتحاد السوفيتي السابق في قصر كونستانتين الذي يعود إلى حقبة القيصر بمدينة سان بطرسبرغ، قدم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو هدية إلى بوتين وهي وثيقة لجرار.

وتعد الجرارات مصدر فخر الصناعة البيلاروسية منذ حقبة الاتحاد السوفيتي.

وقال لوكاشينكو، وهو زعيم حكم الدولة السوفيتية السابقة لنحو ثلاثة عقود، للصحافيين، إنه يستخدم في حديقته جرارا مشابها للجرار الذي أهداه للرئيس الروسي.

ولم يتضح بعد كيف كان رد بوتين على الهدية التي كشف عنها مكتب لوكاشينكو.

ولم يذكر بوتين الهدية في تصريحات متلفزة في بداية الاجتماع عندما تحدث عن الحاجة إلى مناقشة سبل تسوية النزاعات بين دول الاتحاد السوفيتي السابقة.

كما أكد أهمية تبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب والمخدرات والجرائم الأخرى.

ويعقد قادة "كومنولث الدول المستقلة"، وهو تحالف فضفاض من الدول السوفيتية السابقة، تجمعا آخر الأسبوع المقبل في أستانا عاصمة كازاخستان.