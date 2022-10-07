فيديو لزوجة الأمير وليام وهي تسمع كلاما جارحا من امرأة إيرلندية

تعرضت كيت ميدلتون، أميرة ويلز وزوجة الأمير البريطاني وليام، لتحد مهين وجارح باللفظ للمشاعر، من امرأة قالت لها إنها "ليست في بلدها" حين قامت وزوجها بزيارة ليوم واحد أمس الخميس الى إيرلندا الشمالية، وهي جزء من "المملكة المتحدة" المكونة أيضا من 3 أقاليم أخرى: انجلترا واسكتلندا وويلز.

وكان الزوجان الملكيان يجريان لقاء مرتجلا بمحتشدين اصطفوا للترحيب ورؤيتهما يتجهان لزيارة جمعية خيرية تقدم خدمات لمعانين من صعوبات اجتماعية أو عاطفية، ومقرها شمال مدينة بلفاست، عاصمة الاقليم، فاذا بامرأة تصافحها، طبقا لما نرى في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، ثم تقول لها: "تشرفت بلقائك، ولكن من الأفضل لو كنت ببلدك، لأن إيرلندا هي للإيرلنديين" وقامت بتصوير المشهد بهاتفها المحمول.



الا أن "أميرة ويلز" التي حافظت على ابتسامتها ورباطة جأشها، طورت الابتسابة الى ضحكة قصيرة للتخفيف مما فاجأها وجرح مشاعرها بالتأكيد، والدليل أن وسائل الاعلام المحلية أبرزت في مواقعها، وبحرف كبير معزز بالفيديو، ما وصل صداه اليها مما حدث، وجعل الاعلاميين يشيدون بالأميرة والتزامها الهدوء أمام امرأة يبدو أنها من القوميين الإيرلنديين، وأرادت مس وجدانها وإخراجها عن طورها.