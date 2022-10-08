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خدع بصرية

يمكنك رؤية زهور، أشجار وعشب.. لكن هل تستطيع إيجاد الببغاء؟

كلما درّبت عقلك أكثر على حل الألغاز الصعبة، كلما حفزت دماغك وزاد ذكاؤك

دبي - العربية.نت
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في هذه الدعابة الذهنية، التي اخترناها لك عزيزي القارئ نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، يتعين عليك أن تجد الببغاء مختبئًا في مكان ما داخل الصورة.

فقد كشفت الدراسات أن الألغاز والأوهام البصرية تعطي دائمًا بعض الأفكار الرائعة حول كيفية عمل أدمغتنا. ففي كثير من الأحيان، يمكن لمجموعات محددة من الألوان والضوء والأنماط أن تخدع أدمغتنا لإدراك شيء غير موجود بصريًا.

وقد أظهرت الأبحاث أنه كلما درّبت عقلك أكثر على حل الألغاز الصعبة، كلما حفزت دماغك وزاد ذكاؤك.

هل أنت عبقري.. إذاً اكتشف ضيفي السيدة المختبئين بـ11 ثانية الأخيرة خدع بصرية هل أنت عبقري.. إذاً اكتشف ضيفي السيدة المختبئين بـ11 ثانية
1% فقط يمكنهم اكتشاف قطتين بالصورة بـ20 ثانية.. هل أنت منهم؟ الأخيرة خدع بصرية 1% فقط يمكنهم اكتشاف قطتين بالصورة بـ20 ثانية.. هل أنت منهم؟

سنمنحك مزيدا من الوقت هذه المرة وأمامك دقيقة لتجد الببغاء فقد يتماهى لونه مع لون الطبيعة. فالصورة التي تحمل الخدعة البصرية هي للطبيعة بما فيها الأزهار الجميلة بكل ألوانها والاشجار والأعشاب.

الصورة الآسرة هي بالتأكيد متعة للعيون ، ولكن هل ببغاء مفقود. حدق جيدا واعثر عليه. والإجابة ستجدها في هذه الصورة.

ولكن كم استغرقت من وقت لتجده؟

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