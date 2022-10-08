يمكنك رؤية زهور، أشجار وعشب.. لكن هل تستطيع إيجاد الببغاء؟

في هذه الدعابة الذهنية، التي اخترناها لك عزيزي القارئ نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، يتعين عليك أن تجد الببغاء مختبئًا في مكان ما داخل الصورة.

فقد كشفت الدراسات أن الألغاز والأوهام البصرية تعطي دائمًا بعض الأفكار الرائعة حول كيفية عمل أدمغتنا. ففي كثير من الأحيان، يمكن لمجموعات محددة من الألوان والضوء والأنماط أن تخدع أدمغتنا لإدراك شيء غير موجود بصريًا.

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وقد أظهرت الأبحاث أنه كلما درّبت عقلك أكثر على حل الألغاز الصعبة، كلما حفزت دماغك وزاد ذكاؤك.

سنمنحك مزيدا من الوقت هذه المرة وأمامك دقيقة لتجد الببغاء فقد يتماهى لونه مع لون الطبيعة. فالصورة التي تحمل الخدعة البصرية هي للطبيعة بما فيها الأزهار الجميلة بكل ألوانها والاشجار والأعشاب.

الصورة الآسرة هي بالتأكيد متعة للعيون ، ولكن هل ببغاء مفقود. حدق جيدا واعثر عليه. والإجابة ستجدها في هذه الصورة.

ولكن كم استغرقت من وقت لتجده؟