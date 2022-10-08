وزير تجارة العراق الأسبق محمد الراوي يتحدث لـ"الذاكرة السياسية"

في الحلقة الأخيرة مع وزير التجارة العراقي الأسبق د. محمد مهدي صالح الراوي يتحدث عن سبب إنشاء البطاقة التموينية، من أجل درء المجاعة عن العراق إبان الحصار، الذي أعقب غزو الكويت في العام 1990.

كان الغذاء يكفي بداية لأربعة أشهر فقط. تم إضافة الشعير إلى القمح لتمديد مخزون الغذاء. كذلك، تم حفر مخازن للقمح تحت الأرض من أجل تخزين 5 آلاف طن في كل حفرة. وفي الحلقة يتحدث الوزير الراوي عن علاقته بصدام، وبأن الأخير كان يحاور الوزراء ويتبنى موقفهم إذا اقتنع به.

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ويضرب وزير التجارة الأسبق مثالا كيف تراجع صدام عن أمر أصدره بزيادة الحصص الغذائية للوزراء بعدما أقنعه بأن هذه الخطوة من شانها أن تؤثر سلبا على مخزون الغذاء. محمد الراوي يتطرق إلى انشقاق حسين كامل وتبعات تصريحاته على مفاوضات العراق مع وكالة الطاقة الذرية.