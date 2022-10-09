لماذا تبرع إيلون ماسك بمليون دولار لـ"يوتيوبر" شهير؟

كشف "يوتيوبر" أميركي شهير أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، قد منحه مرة مليون دولار لسبب نبيل.

وقال Mr Beast البالغ من العمر 24 عاماً ويملك 105 ملايين مشترك على قناته في يوتيوب الذي لفت انتباه الملياردير الأميركي "أن التبرع بمليون دولار حدث أثناء الترويج لحملة التبرعات #TeamTree في عام 2019".

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كما أوضح في مقابلة مع قناة "Lessons in 30s" في يوتيوب، أن الحملة كانت بالتعاون بين Mr Beast ومؤسسة Arbor Day Foundation لمحاولة زراعة 20 مليون شجرة، مبيناً أنه حدد لنفسه هدفا بجمع مبلغ 20 مليون دولار من التبرعات لتحقيق ذلك.

وتابع مستر بيست للقناة قائلاً: "لقد بلغنا 6 ملايين دولار في الأيام القليلة الأولى، ولكننا بدأنا في التباطؤ"، ليضيف أن إيلون ماسك تفاعل معه ورد على إحدى تغريداته.

وقال إن ماسك تفاعل معه وقال: "هذا يبدو مثيرًا للاهتمام"، ما دفع مستر بيت برفقة يوتيوبر آخر يدعى Marques Brownlee لإخبار الملياردير الشهير بالمزيد عن المشروع.

Over a million people celebrated 100,000,000 subscribers with me 🥹



YouTube is the one thing that’s always made me happy and I’m grateful I get to do this all day everyday :) pic.twitter.com/eJk5icuoQd — MrBeast (@MrBeast) July 28, 2022

كما تابع "كان ماركس يقول لماسك يجب أن تتبرع"، ليرد الأخير بالقول "بالتأكيد ، لم لا؟". ومن ثم تبرع إيلون ماسك بمليون دولار.

يذكر أن مستر بيست يبلغ من العمر 24 عاماً واسمه الحقيقي جيمي دونالدسون -وهو من أحد أكثر الأشخاص متابعة على موقع يوتيوب بأكثر من 100 مليون مشترك.

ويملك محتوى ترفيهي واسع، وانتشر بشكل كبير بعد مشاركته في "نتفليكس" ببرنامجه الشهير Squid Game.