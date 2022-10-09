"عسكريتاريا".. مسيّرات فيكتور قريبا إلى أوكرانيا

تستضيف حلقة "عسكريتاريا" لهذا الأسبوع، ديفيد شاربن الرئيس التنفيذي لشركة Quantum Systems الأميركية للحديث عن العقد الذي وقعت عليه الشركة مع ألمانيا لتزويد القوات الأوكرانية بمنتجاتها من المسيرات من طراز Vector ويتم حاليا تدريب الجنود الأوكرانيين عليها.

كما تناقش الحلقة التطورات العسكرية في اليمن على ضوء رفض ميليشيات الحوثي تمديد الهدنة، وقيامها بعرض عسكري والمشهد الإستراتيجي كما يبدو في اليمن مع الخبير الإستراتيجي ومستشار برنامج عسكريتاريا رياض قهوجي. في "جديد التسلح" يعرض البرنامج للصفقة المحتملة التي سيتم بموجبها تزويد الكويت بذخائر ومعدات خاصة بدبابات أبرامز الأميركية، إضافة إلى صفقات تسليح للسعودية، وافقت عليها ألمانيا، مع الإشارة إلى تنامي صادرات كوريا الجنوبية من المعدات العسكرية.

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وفي هذه الفقرة، إضاءة على منظومة NASAMS للدفاع الجوي والتي من المقرر أن تزود وزارة الدفاع الأميركية القوات الأوكرانية بها، بينما تتطرق فقرة" أسلحة غيرت وجه التاريخ" إلى السفينة الحربية الألمانية بسمارك ودورها في الحرب العالمية الثانية، قبل أن تُغرقها قوات الحلفاء. وفي الختام شرح للفرق بين مفهومي التكتيك والاستراتيجية.