تاه في صحراء الجفر 4 أيام.. فعثر عليه جثة

4 أيام صعبة مرت على عائلة المواطن الأردني فايز النعيمات بعد أن فقدت التواصل معه منذ الخميس الفائت في صحراء الجفر بمحافظة معان جنوب الأردن، لتعلن السلطات الأردنية أمس الأحد العثور على جثته.

في التفاصيل، قال عضو مجلس النواب الأردني وممثل منطقة الجفر عيد النعيمات لـ"العربية.نت" إن فايز ذهب مع صديقه وابن عمه مساء الخميس الماضي إلى منطقة الجفر، إلا أن المركبة تعطلت بهم، ما دفع فايز للبحث عن نقطة يوجد فيها تغطية شبكة اتصال، فيما بقي الشابان الآخران بجوار السيارة المعطلة.

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وأضاف أنه مع مرور الوقت وتحديداً الجمعة، عُثر على الشابان قرب المركبة وسط الصحراء بحالة جيدة، غير أن فايز بقي مفقوداً دون أي أثر له.

فيما أشار إلى أن الأجهزة الأمنية عثرت بعدها على فايز على بُعد 4 ساعات و130 كيلومتراً في الشمال الشرقي من الجفر.

فتح تحقيق

من جانبه، أكد مصدر أمني لـ"العربية.نت" أن عمليات البحث انطلقت من لحظة البلاغ عن فقدان فايز.

وكشف أن طائرة عامودية ووحدة من الكلاب البوليسية k9 شاركت بعملية البحث عنه.

يشار إلى أنه تم تحويل جثمان فايز إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، كما جرى فتح تحقيق بالحادثة لدى الجهات القضائية في البلاد.