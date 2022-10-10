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انزلاق تربة فنزويلا (أ ف ب)
جانب من أضرار انزلاق التربة في فنزويلا (أ ف ب)

شاهد.. انزلاق تربة يقتل 22 شخصاً ويجرد العشرات في فنزويلا

دبي - العربية.نت
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قضى 22 شخصاً واعتبر أكثر من 50 في عداد المفقودين في انزلاق تربة في مدينة لاس تيخيرياس الصناعية الواقعة على بعد 70 كيلومترا جنوب غرب كراكاس على ما أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيس.

انزلاق تربة فنزويلا (أ ف ب)
انزلاق تربة فنزويلا (أ ف ب)

فقد أفادت رودريغيس لوسائل إعلام محلية أن "خمسة جداول فاضت، مشيرة إلى وقوع أضرار جسيمة وخسائر بشرية، بحسب وكالة "فرانس برس".

منازل مدمرة

وفي لاس تيخيرياس تهدم عدد كبير من المنازل فيما اجتاحت وحول متاجر عدة وانتشرت أشجار في الشوارع بعدما جرفها انزلاق التربة من الجبال.

انزلاق تربة فنزويلا (أ ف ب)
انزلاق تربة فنزويلا (أ ف ب)

في حين شارك نحو ألف شخص في عمليات الانقاذ على ما أفاد وزير الداخلية والعدل ريميخيو سيبايوس إيتشاسو لوكالة فرانس برس. وتفقد الوزير المكان للوقوف على الأضرار.

انزلاق تربة فنزويلا (أ ف ب)
انزلاق تربة فنزويلا (أ ف ب)

أمطار غزيرة

وكانت الأمطار الغزيرة المتواصلة منذ أسابيع تسببت سابقا بمقتل 13 شخصا في أرجاء البلاد.

يذكر أنه في العام 1999 أسفرت انزلاقات تربة واسعة عن مقتل عشرة آلاف شخص في ولاية فارغاس على بعد 25 كيلومترا شمال كاركاس.

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