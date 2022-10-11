إذا كنت قوي الملاحظة.. ستحدد الطالب المخادع في 7 ثوان فقط!

هذه الخدعة البصرية، التي اخترناها نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، تعتبر صعبة ولن يتمكن من حلها سوى الأشخاص الذين يتميزون بقوة ملاحظة ونظر ثاقب. فهل أنت منهم عزيزي القارئ؟

فنحن هنا مع دعابة ممتعة للدماغ لمساعدتك على صقل مهاراتك المعرفية. فهل أنت مستعد؟

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دعنا عزيزي القارئ نلقي نظرة فاحصة على الصورة. قام أحد الطلاب بعمل "مقلب" في معلمته، على سبيل المزحة. إلا أن المعلمة غضبت وتحتاج إلى مساعدتك في العثور على الطالب الذي أقدم على تنفيذ ذلك المقلب.

فهل يمكنك مساعدة المعلمة في العثور على الطالب الذي خدعها؟

لديك 7 ثوان فقط للعثور على الطالب المخادع.

الإجابة

انظر إلى المعلمة أولاً. يمكنك أن ترى بوضوح أن فنجان القهوة ملتصق بيدها اليسرى. فيبدو أن أحد الطلاب قام بوضع اللصق على فنجان القهوة، بهدف المزح، وحين أمسكته المعلمة، التصق بيدها.

كيف نتعرف على الطالب المخادع؟

انظر إلى الطلاب واحدًا تلو الآخر.

الفتاة التي أمامك تضحك. ليس لديها أشياء مشبوهة على مكتبها أو حقيبتها. لذا فهي ليست المخادعة.

انظر إلى الصبي الثاني على اليسار. إنه عصبي ومتوتر لكنه ليس الطالب المخادع. إنه يكتب ببراءة في دفتر ملاحظاته ويبدو متوترًا لأنه يخشى أن تعاقب المعلمة جميع الطلبة بسبب مذنب واحد.

انظر إلى الصبي على اليمين. إنه متوتر، وكما يتضح يتصبب عرقا. انظر عن كثب إلى طاولة الصبي. يمكنك أن ترى أنه يقوم بعمل صورة مجمعة، مما يعني أنه يحتاج إلى لاصق لكي يلصق الصور في دفتره. فإذا نظرت عن كثب إلى حقيبته، يمكنك رؤية زجاجة اللصق أو الغراء الذي يستخدمه في لصق الصور، وهو ما استخدمه لإجراء المقلب في معلمته.

والآن أخبرنا.. هل توصلت للحل بسهولة؟