ذوو العيون الثاقبة يصلون للحل بـ15 ثانية.. أيهم القفل المناسب للمفتاح؟

في الخدعة البصرية التي اخترناها لك اليوم عزيزي القارئ، عليك تحديد القفل الصحيح للمفتاح المبين في الصورة. يمكن فقط للأشخاص ذوي العيون الثاقبة ومعدل الذكاء المرتفع تحديد القفل الصحيح للمفتاح في 15 ثانية، بحسب موقع "جارغان جوش" Jargan Josh.

مثل هذه الأنواع من الدعابات الذهنية تحتاج عادة إلى التفكير بشكل خلاق للوصول إلى الحل لأن الإجابة لن تكون أمامك مباشرة، بل تحتاج إلى النظر والفحص والتحليل لكي تصل للإجابة الصحيحة.

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وفي لغز اليوم، تحتاج إلى تحديد القفل المناسب للمفتاح بناءً على شكل المفتاح ونمطه. هناك 10 أقفال معروضة أسفل المفتاح. تحتاج إلى العثور على القفل الصحيح الذي سيتم فتحه بواسطة المفتاح.

فانظر إلى الصورة بعناية فائقة قبل الإجابة على هذا اللغز.

الإجابة

إذا نظرت بعناية إلى جميع الأقفال العشرة في الصورة، فستتمكن من تحديد القفل المناسب للمفتاح. والآن.. دعنا نرى شكل ونمط المفتاح بالتفصيل:

*دائرة

*خط عمودي

*خط أفقي

*خط مائل

*شكل C

*خط عمودي

*خط أفقي

إذا انتقلت إلى الأشكال والأنماط المذكورة أعلاه للمفتاح، فستجد أن القفل G هو القفل المناسب للمفتاح.

إذا، فالجواب على هذه الدعابة الذهنية هي القفل G.

لاشك عزيزي القارئ أن دعابة الدماغ هي طريقة ممتعة لاختبار ذكائك ومهاراتك في الملاحظة. تتطلب هذه الأنواع من الألغاز التفكير بطريقة مبتكرة للوصول إلى الحل في الوقت المحدد. لكن لاشك أنك ستشعر بالسعادة إذا اكتشفت الإجابة في ثوانٍ قليلة.