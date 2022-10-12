حكم بالسجن 6 سنوات إضافية على أونغ سان سو تشي في قضيتي فساد في ميانمار
سو تشي (77 عاما) حائزة على جائزة نوبل للسلام في 1991 وهي معتقلة في حبس انفرادي في سجن في العاصمة نايبيداو
وضع القراءة
100% حجم الخط
حكم على زعيمة ميانمار السابقة، أونغ سان سو تشي، التي أطاح بها انقلاب عسكري في فبراير 2021، بالسجن لمدة 6 سنوات إضافية في قضيتي فساد، حسبما ذكر مصدر قريب من الملف لوكالة "فرانس برس"، الأربعاء.
وقال المصدر إنه حكم على سو تشي "بالسجن ثلاث سنوات في كل من قضيتي فساد" اتُهمت فيهما بتلقي رشاوى من رجل أعمال.
مادة اعلانية
وسو تشي (77 عاما) حائزة على جائزة نوبل للسلام في 1991 وهي معتقلة في حبس انفرادي في سجن في العاصمة نايبيداو.
وهي تخضع لمحاكمة طويلة يدينها المجتمع الدولي معتبرا أنها سياسية.
وقد صدرت بحقها أحكام بالسجن لمدة 20 عامًا لأسباب مختلفة بينها التزوير الانتخابي والفساد.
وسو تشي ما زالت شخصية تحظى بشعبية كبيرة في ميانمار.
اقرأ أيضاً
-
لتفادي خطر سقوطه على الأرض.. تدمير ذاتي لصاروخ فضائي ياباني بعد فشل إطلاقه"الصاروخ لا يمكنه مواصلة رحلته بأمان بسبب الخطر الذي قد يشكله إذا سقط على الأرض" علم
-
روسيا تدمّر مستودعات لصواريخ هيمارس بأوكرانيا.. وأحياء في كييف بلا كهرباءالشركة المشغّلة لشبكة الكهرباء في كييف أعلنت أن التيار الكهربائي سينقطع بانتظام "اعتباراً من أمس الثلاثاء" في أحياء مختلفة مع اقتراب فصل الشتاء، فيما يخشى الأوكرانيون نقصا في المياه والتدفئة والكهرباء العرب والعالم
-
دعوات لتجمعات احتجاجية حاشدة في إيران اليومجماعة "شباب أحياء طهران" تدعو الشعب للنزول إلى الشوارع في تظاهرات عامة إيران
-
تحديد سعر الطرح النهائي لاكتتاب "الحفر العربية" عند 100 ريال للسهمجمعت 162 مليار ريال بتغطية إجمالية لكمية الأسهم المطروحة بـ61 مرة شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية