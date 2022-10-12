حكم بالسجن 6 سنوات إضافية على أونغ سان سو تشي في قضيتي فساد في ميانمار

حكم على زعيمة ميانمار السابقة، أونغ سان سو تشي، التي أطاح بها انقلاب عسكري في فبراير 2021، بالسجن لمدة 6 سنوات إضافية في قضيتي فساد، حسبما ذكر مصدر قريب من الملف لوكالة "فرانس برس"، الأربعاء.

وقال المصدر إنه حكم على سو تشي "بالسجن ثلاث سنوات في كل من قضيتي فساد" اتُهمت فيهما بتلقي رشاوى من رجل أعمال.

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وسو تشي (77 عاما) حائزة على جائزة نوبل للسلام في 1991 وهي معتقلة في حبس انفرادي في سجن في العاصمة نايبيداو.

وهي تخضع لمحاكمة طويلة يدينها المجتمع الدولي معتبرا أنها سياسية.

وقد صدرت بحقها أحكام بالسجن لمدة 20 عامًا لأسباب مختلفة بينها التزوير الانتخابي والفساد.

وسو تشي ما زالت شخصية تحظى بشعبية كبيرة في ميانمار.