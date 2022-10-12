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انزلاق تربة فنزويلا (أ ف ب)
التغير المناخي

فنزويلا.. مادورو يتوقع بلوغ حصيلة الانهيار الأرضي مئة قتيل

تشهد البلاد منذ سبتمبر هطول أمطار استثنائية

كراكاس - فرانس برس
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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الثلاثاء أنّ فرق الإنقاذ تتوقّع أن تبلغ حصيلة انهيار أرضي حصل في لاس تيخيرياس، المدينة الصناعية الصغيرة الواقعة في شمال-وسط البلاد، حوالى مئة قتيل.

وقال مادورو عبر التلفزيون الحكومي إنّه "تمّ حتى الآن انتشال 39 جثة، ولا يزال هناك عدد كبير من المفقودين: هناك 56 مفقوداً. نحن نقترب من مئة ضحية لهذه الكارثة الطبيعية".

وفقدت فرق الإنقاذ كلّ أمل بالعثور على أيّ ناج في عداد المفقودين.

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وتشهد فنزويلا منذ أيلول/سبتمبر هطول أمطار استثنائية. وفي الأيام الأخيرة تسبّبت أمطار غزيرة في لاس تيخيرياس، المدينة الصناعية البالغ عدد سكّانها 50 ألف نسمة والواقعة على سفح جبل، بفيضان جداول وانهيار أرضي.

الانهيار الأرضي إلى تهدّم عدد كبير من المنازل فيما اجتاحت وحول متاجر عدة وانتشرت أشجار في الشوارع بعدما جرفها انزلاق التربة من الجبال.
وبالإضافة إلى كارثة لاس تيخيرياس، حدثت فيضانات وانهيارات أرضية في أماكن أخرى في البلاد خلال نهاية الأسبوع الماضي، ولا سيّما في ولاية زوليا النفطية وفي شوروني الواقعة على ساحل البحر الكاريبي.

وفي 1999 أسفر انهيار أرضي ضخم عن مقتل عشرة آلاف شخص في ولاية فارغاس (شمال).

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