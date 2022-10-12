هل يمكنك التعرف على الشبح بالغرفة خلال 11 ثانية فقط؟

في هذه الخدعة البصرية الجديدة، حاول تحديد من هو الشبح في الغرفة. الأشخاص الذين يمتلكون قوة ملاحظة كبيرة يمكنهم اكتشاف الشبح في غضون 11 ثانية فقط.

ففي الصورة التي اخترناها، نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، تحتاج إلى تحديد من هو الشبح في الغرفة، حيث إنه شخص مختلف بطريقة ما عن الآخرين المحيطين به.

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تُظهر الخدعة البصرية مجموعة من الأشخاص يقفون ويتحدثون في الغرفة. ويمكنك أن ترى أن بعض الأشخاص يتصرفون بشكل طبيعي، والبعض الآخر يتحدث. بعضهم يبدو خائفا أو قلقا، فيما هنالك شاب وطفل يأكلان الفاكهة.

إذا من هو الشبح في هذه الغرفة؟

يجب أن تنظر إلى الصورة بعناية فائقة قبل الوصول إلى إجابة عن هذا اللغز، لأنها بسيطة للغاية ولكنها تحتاج لتركيز عال.

إجابة دعابة الدماغ

إذا نظرت بعناية في ردود أفعال الرجال والنساء والأطفال في الغرفة، فستتمكن من تحديد الشخص الشبح.

فانظر إلى السيدة الموجودة في أقصى يمين الغرفة. إذا ركّزت جيدا، فستتمكن من رؤية أنها ليس لديها أرجل.

لذا، فإن الإجابة عن هذا اللغز العقلي هي أن الشبح في الغرفة هي السيدة التي تقف بلا أرجل.

إذا كنت قد قمت بحل هذا اللغز في غضون 11 ثانية، فلا شك أنك تتمتع بتركيز وقوة ملاحظة عالية.