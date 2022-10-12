شاهد.. "سيارة طائرة" صينية تقوم بأول رحلة عامة في دبي

أقلعت "سيارة طائرة" من صنع شركة إكس بنج الصينية للسيارات الكهربائية، في أولى رحلاتها العامة في الإمارات العربية المتحدة، مع سعي الشركة لإطلاق المركبة

الجوية الكهربية في الأسواق العالمية.

وإكس 2 هي مركبة كهربية عمودية الإقلاع والهبوط وتضم مقعدين، وتعتمد على ثماني مراوح، بواقع اثنتين في كل ركن من أركان المركبة.

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ووصفت شركة تصنيع المركبة الرحلة التجريبية من دون سائق التي استمرت تسعين دقيقة الاثنين أنها "أساس مهم للجيل القادم من السيارات الطائرة".

وقال مينجوان تشو، المدير العام لشركة إكس بنج أيروت "نمضي خطوة بخطوة نحو السوق العالمية". وأضاف "اخترنا مدينة دبي أولا لأن دبي هي أكثر المدن ابتكارا في العالم".