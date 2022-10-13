فيديو مروع.. عصابة تهاجم شاباً في وضح النهار وتبتر يده

في حادثة مروعة، هاجمت عصابة مسلحة شاباً في إنجلترا، وبترت يده أمام الملأ وفي وضح النهار.

وفي التفاصيل، قام لصان ملثمان تتراوح أعمارهما بين 17 و18 سنة بمهاجمة شاب في الثلاثين من عمره، بواسطة سكين طويل في أحد شوارع هدرسفيلد - غرب يوركشاير - ما أدى لقطع يد الضحية الشهر الماضي.

مادة اعلانية

ويظهر في فيديو متداول عبر منصات التواصل، ملثم يقترب من شاب وهو يحمل سكينا طويلا ويضرب الضحية به أمام المارة.

كما أن المراهقين لاذا بالفرار وهما "يضحكان"، حسب ما نقلته "ديلي ميل" البريطانية عن شهود عيان.

وقالت فتاة حضرت الواقعة: "قمت مع شخصين آخرين بوضع يده المبتورة في دلو".

هذا وتعرف مدينة هدرسفيلد بأنها "بلدة خارجة عن القانون"، وتشهد انتشارا كبيرا للعصابات وارتفاعا في مستويات بطالة الشباب، حيث العنف يتزايد بشكل كبير في هذه المنطقة، ويشن المجرمون هجماتهم في وضح النهار وأمام مرأى الجميع، بحسب الصحيفة التي استنكرت تكرار هذه الحوادث.

يذكر أن هذا ليس أول هجوم من نوعه في ذلك الحي، ففي فبراير الماضي، قطعت أيضا يد مراهق (19 سنة) بنفس الطريقة، كما في وقت لاحق بترت يد رجل آخر حين حاول الدفاع عن نفسه.

كما سجلت هدرسفيلد ارتكاب 18652 جريمة في العام الجاري حتى يوليو، منها 8388 جريمة عنف، و562 جريمة مخدرات، و181 حيازة أسلحة.