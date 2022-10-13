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وزير الصحة الألماني
وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ

قررت خطف وزير الصحة.. الشرطة الألمانية تعتقل امرأة

دبي - العربية.نت
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في حادثة غريبة، أعلن الادعاء الاتحادي في ألمانيا، اليوم الخميس، أن الشرطة ألقت القبض على امرأة مشتبه في تورطها في محاولة لاختطاف وزير الصحة كارل لوترباخ في وقت سابق من العام.

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في التفاصيل، ذكر المدعون أن المرأة، وهي ألمانية عرفها الادعاء باسم إليزابيت آر. فحسب، مشتبه في أنها زعيمة مجموعة متطرفة تآمرت لاختطاف لوترباخ وتدمير مرافق الكهرباء لقطع الخدمة على مستوى الدولة كلها.

مؤامرة بأسلحة ومتفجّرات

وأضافوا أنها كانت متورطة في تدبير المؤامرة لصالح المجموعة المتطرفة، فاشترت الأسلحة والمتفجرات وجندت أشخاصا يتبنون نفس الفكر.

كما كشفوا أن هذه المجموعة وضعت نصب أعينها هدفاً يتمثل في خلق ظروف مشابهة للحرب الأهلية في ألمانيا، وقرروا أن يطيحوا في نهاية المطاف بالحكومة الاتحادية والديمقراطية البرلمانية.

عناصر من الشرطة الألمانية - فرانس برس
عناصر من الشرطة الألمانية - فرانس برس

وقال المدعون إنه من المقرر أن تمثل إليزابيت آر. أمام قاض اتحادي في وقت لاحق من اليوم الخميس ليقرر إن كانت ستظل رهن الاعتقال حتى توجيه اتهامات رسمية لها من عدمه.

قتل الحراس أيضاً

يشار إلى أن الشرطة كانت أعلنت عقب محاولة الاختطاف الفاشلة في أبريل/نيسان، 4 آخرين قالت إنهم ينتمون لمجموعات عارضت القيود التي فرضت لمكافحة كوفيد-19 وتابعة لحركة (رايخسبرجر) من اليمين المتطرف، والتي تنكر وجود الدولة الألمانية الحديثة.

مظاهرات ضد إجراءات العزل بسبب كورونا في ألمانيا (فرانس برس)
مظاهرات ضد إجراءات العزل بسبب كورونا في ألمانيا (فرانس برس)

ولهذه الغاية، خططت المجموعة لقطع الكهرباء على مستوى البلاد واختطاف لوترباخ، وقتل حراسه الشخصيين إن تطلب الأمر.

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