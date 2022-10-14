الذاكرة السياسية.. العموش يتحدث عن تعيينه سفيراً للأردن لدى إيران

في الحلقة الأولى من سلسلة مع "الذاكرة السياسية" يتحدث الوزير الأردني الأسبق الدكتور بسام العموش عن فترة تعيينه سفيرا لبلاده في إيران.
العموش يضيء على التحديات التي واجهته عندما تسلّم منصبه في طهران.
وقال إنه بقي ينتظر 6 أشهر حتى تم تعيين موعد له لتقديم أوراق اعتماده.
كما يكشف أن تحركاته واتصالاته كانت كلها مراقبة. وقال: "ليس في إيران مسجد واحد لأهل السنّة وكان يُصلي مع عدد من الدبلوماسيين في مرآب للسيارات تابع للملحقية السعودية، مع ذلك طلبت منهم السلطات الإيرانية التوقف عن الصلاة في هذا المكان".
وفي الحلقة يعرض بسام العموش لكواليس لقاءاته مع المسؤولين الإيرانيين والمواضيع التي كانت تزعجهم وردّه عليهم.
كذلك تطرق السفير الأسبق لدى إيران إلى الخلايا النائمة لإيران في مختلف دول العالم ويكشف معلومات عن شحنة الأسلحة التي كانت مرسلة من إيران وتم ضبطها في الأردن.
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