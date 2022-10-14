تايسون: جنيت 30 مليون دولار من عضة الأذن الشهيرة

كشف أسطورة الملاكمة الأميركية مايك تايسون أنه جنى ما يقارب من 30 مليون دولار بسبب عض أذن زميله إيفاندر هوليفيلد، في عام 1997.

وقال في برنامج "Checc’n In Podcast with Big U"، "لقد تم تغريمي 3 ملايين بسبب هذه القضمة، وربما ربحت 30 مليونًا".

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كما تحدث تايسون عن دخوله في صناعة حلوى على شكل أذن تكريماً لحادثة إيفاندر هوليفيلد الشهيرة، بحسب ما نقلته "نيويورك بوست".

قطعة مقضومة

يذكر أن تايسون تبارى مع هوليفيلد يوم 28 يونيو عام 1997 في لاس فيغاس، لكن المنازلة توقفت في نهاية الجولة الثالثة من مباراة العودة للوزن الثقيل، مع استبعاد تايسون من المباراة وإيقافه عن الملاكمة بسبب عضه زميله في كلتا الأذنين.

والغريب أنه أعاد العض عند استئناف المنازلة، فاستبعده الحكم وفاز هوليفيلد الذي بحث عن القطعة المقضومة من أذنه اليمنى، وعثر عليها في أرض الحلبة بعد المباراة.

أول مباراة.. وإفلاس ثم تقاعد

يذكر أن تايسون كان يبلغ من العمر 18 عامًا فقط عندما خاض أول مباراة احترافية له في عام 1985 عندما تغلب على هيكتور مرسيدس.

وسرعان ما اشتهر تايسون بأسلوبه الشرس، وأصبح أول ملاكم من الوزن الثقيل يحمل ألقاب WBA و WBC وIBF، كل ذلك في نفس الوقت.

كما أعلن إفلاسه في عام 2003 على الرغم من كسبه لأكثر من 300 مليون دولار طوال حياته المهنية. وتقاعد في عام 2005.