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انفجار منجم فحم في تركيا )أ ف ب)
انفجار منجم فحم في تركيا (أ ف ب)

حوصروا تحت الأرض.. 22 قتيلاً بانفجار منجم فحم في تركيا

دبي - العربية.نت
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أفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة بأن عدد ضحايا انفجار منجم فحم شمال البلاد ارتفع إلى 22 قتيلاً و21 مصاباً.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قال في وقت سابق إن 14 من عمال المناجم قتلوا في الانفجار مساء أمس الجمعة، حيث تسبب في حصار عشرات منهم تحت الأرض.

ووقع الانفجار على عمق 300 متر داخل المنجم الواقع في منطقة أماسرا بولاية بارطن على البحر الأسود، بحسب وكالة "الأناضول" الرسمية.

محاصرون تحت الأنقاض

في وقت سابق نقلت الوكالة عن حاكم الولاية نورتاج أرسلان قوله إن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج 14 من عمال المناجم في حين لا يزال 49 شخصاً على الأقل محاصرين.

بدروها، قالت قناة (تي.آر.تي) الرسمية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتابع تطورات الانفجار وإنه أمر وزير الداخلية والطاقة والموارد المعدنية بالتوجه إلى كان الحادث.

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