شاهد.. طبيبة تجر حقيبة تحتوي على جثة صديقتها في لندن

في جريمة تفاصيلها مروعة، التقطت كاميرات المراقبة، فيديو لامرأة ترتدي كمامة وتقوم بسحب حقيبة زرقاء اللون في شوارع العاصمة البريطانية لندن، تحتوي على جثة صديقتها مقطوعة الرأس.
واعتقلت الشرطة البريطانية طبيبة تدعى جيما ميتشل (38 عاما)، اتهمت بضرب مي كوين تشونغ (67 عاما) حتى الموت قبل قطع رأسها وإلقاء جثتها إثر خلاف وقع بينهما حول المال، في منزلها في شمال غرب لندن في 11 يونيو عام 2021، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية.
كما تظهر ميتشل في الفيديو عند الساعة 6:23 صباحا (بالتوقيت المحلي) وهي تغادر منزلها في Brondesbury Park، مرتدية قبعة ووشاحا وحقيبة ظهر وتحمل حقيبة زرقاء كبيرة.
وبعد ساعات، في تمام الساعة 1:13 مساء، التقطتها كاميرات المراقبة وهي تسير في طريق شابلن، بعيدا عن منزل الضحية، مرتدية الكمامة دون القبعة والوشاح، وتجر حقيبة السفر.
400 ألف جنية إسترليني
وذكرت المعلومات أن طبيبة العظام السابقة احتاجت نحو 400 ألف جنيه إسترليني لإضافة طابق إضافي لمنزلها في ويلسدن، شمال غرب لندن.
وكانت ميتشل تضغط على الضحية لمنحها المال، وعندما رفضت تشونغ، قامت بقتلها وقطعت رأسها وألقت بجسدها على بعد أكثر من 250 ميلا في سالكومب، ديفون. وتم العثور على الرأس على بعد 10 أمتار.
وبعد أن قتلتها، جعلت ميتشل نفسها المستفيد الرئيسي من وصية الضحية.
وبينما تستمر محاكمة الطبيبة، نفت المتهمة قتل تشوينغ، قائلة عن جريمة قتلها "لا علاقة لي بها".
-
مصري يخدع شقيقه.. ويدعي اختطافه ويطلب فدية كبيرةفي حادثة غريبة، ادعي مواطن مصري من إحدى قرى مركز بدر في محافظة البحيرة اختطافه بالاشتراك مع عامل وصديقه وطلب فدية من شقيقه قيمتها مليوني جنيه.بداية ... مصر
-
15 عاملاً عالقون تحت التراب في تركيا.. وصور عائلات تبكيارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار بمنجم للفحم في شمال غربي تركيا إلى 28 قتيلاً و28 جريحاً بينما يحاول رجال الإنقاذ انتشال عشرات العمال العالقين في ... العرب والعالم
-
هل تعلم أن هذه الإيموجي مكروهة؟!..إليك السبب!لم يعد يخفى على أحد أهمية الرسوم التعبيرية في حياتنا، خصوصا وأن تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي أضحت متواجدة بكل التفاصيل.ورغم ذلك، ما زال كثير منها ... سوشيال ميديا