اتصال من بايدن استمر 10 دقائق سببه زواج ابن رئيس وزراء إسرائيل

تم الكشف عبر وسائل إعلام إسرائيلية أمس السبت، عن اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء الماضي بالابن الأكبر لرئيس وزراء إسرائيل، يائير لابيد، لتهنئته بزواجه ولو متأخرا، لأن Yoav Lapid البالغ 35 عاما، تزوج في 23 سبتمبر الماضي من خطيبته الإسرائيلية Shay Alalo الأصغر سنا منه بـ 11 عاما، فرد "يوآف" على الاتصال من حيث كان يقضي شهر العسل مع عروسه بجزيرة هاوي، وفقا لما ذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية.

يوآف، هو ابن لابيد الوحيد من زوجته الأولى تمار فريدمان، التي اقترن بها في 1986 ولم يدم الزواج طويلا، على حد ما قرأت "العربية.نت" في سيرته، بل فرقه عنها طلاق حدث بعد ولادة ابنه في العام التالي، وبعدها اقترن بزوجته الحالية Lihi Lapid المعروفة كمؤلفة وكاتبة صحافية، فأنجبت منه ابنا وابنة مصابة بالتوحد.

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ودعاهما إلى جولة في البيت الأبيض

أما عن المكالمة الرئاسية، فحدثت بعد وعد قطعه بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي، واستمرت حين أجراها الثلاثاء الماضي بيوآف حوالي 10 دقائق، تمنى الرئيس خلالها حياة سعيدة للعريسين معا، ودعاهما إلى جولة في البيت الأبيض.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، قطع رحلة إلى نيويورك الشهر الماضي لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتخلى بقطعها عن لقاء مع بايدن، ليعود إلى إسرائيل لحضور حفل زفاف ابنه، الذي أقيم في "كيبوتس" بوسط إسرائيل، وعندها وعده بايدن بأن يتصل بابنه لتهنئته، لكنه لم يفعل، ربما لأنه نسي وعده.

ويوم الثلاثاء الماضي اتصل الرئيس بايدن بلابيد، وهنأه "على الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية بعد 10 سنوات من المحاولات"، ويبدو أنه تذكر أثناء الاتصال أنه سبق ووعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن يتصل بابنه، لذلك ما إن انتهت التهنئة بالاتفاق مع لبنان، إلا واتصل وهنأ ابن لابيد بزواجه، وهو ما اعتبره محللون دعما للتحالف الحالي بإسرائيل قبل أسبوعين من انتخابات مقررة فيها يوم أول نوفمبر المقبل.