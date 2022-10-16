شاهد حريقاً ضخماً كادت نيرانه تلتهم مبنى من 24 طابقاً في اسطنبول

اندلع حريق كبير مساء السبت، كادت نيرانه تلتهم برجا سكنيا من 24 طابقا في اسطنبول، حيث تداول رواد مواقع التواصل لقطات مرعبة للألسنة النيران بحي "فيكيرتيبه" في منطقة "كاديكوي" على الجانب الآسيوي من المدينة الأكبر في تركيا.

ووصل الحريق الذي بدأ في الطوابق السفلية من الفندق بسرعة إلى الطابق العلوي، ثم امتد الى سواه الى أن شمل المبنى بكامله تفريبا، وفقا لما نرى في الفيديو المعروض أدناه,

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وأقبل عشرات من رجال الإطفاء للعمل على إخماد الحريق، بحسب ما كتبت دائرة الإطفاء في اسطنبول في تويتر، مضيفة فيما بعد أن رجالها تمكنوا اجلاء كل من في المبنى واخماد الحريق من دون أي خسائر في الأرواح. أما عن سبب اندلاع الحريق، فأوضح رئيس بلدية اسطنبول، أكرم امام أوغلوا، أنه غير معروف بعد، وأن السلطات فتحت تحقيقا.