للعقول اليقظة.. هل يمكنك اختيار 3 كرات لحل المعادلة؟

هل أنت مستعد لحل لغز لتنشيط دماغك؟ هل يمكنك اختيار 3 كرات للحصول على مجموع 30؟

دعونا نكتشف ما إذا كان بإمكاننا حل هذه الدعابة الذهنية التي اخترناها اليوم نقلاً عن موقع "فريشر لايف" Fresher Live.

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وفي العادة تحتاج الألغاز أو دعابات الدماغ إلى التفكير بطرق غير تقليدية. ودعابة اليوم انتشرت بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

فهل يمكنك اختيار 3 كرات للحصول على مجموع 30؟ علماً بأن الأرقام مكتوبة على كرات.

فانظر جيداً وركّز قبل الإجابة.

الإجابة

إذا أخذنا في الاعتبار أن الأرقام مكتوبة على كرات، إذا فذلك يعني أنه يمكننا أن ندير أو أن نقلب إحداها. فدعونا نجرب من الرقم "9" مثلا. أي أن نقلب الكرة التي تحتوي على الرقم "9"، فيصبح "6". وبهذه الطريقة سيتم إيجاد قيمة العدد المفقود.

30 = 6 + 11 + 13

إن الوصول لحل هذه النوعية من الألغاز سهل للغاية، لكن يحتاج فقط لليقظة والتركيز والتفكير خارج الصندوق.