"البعد الآخر".. مـأساة المرأة الإيرانية في ظل القمع

تستضيف منتهى الرمحي في الجزء الأول من حلقة هذا الأسبوع من "البعد الآخر" شهلا شفيق عالمة الاجتماع الإيرانية الحاصلة على وسام جوقة الشرف الفرنسية والتي تتحدث عن مـأساة المرأة الإيرانية في ظل القمع.
ألفت شهلا شفيق العشرات من الكتب عن تحولات المجتمع الإيراني بعد ثورة الخميني في العام 1979 وكيف تأسست الجمهورية الإسلامية على أساس التمييز ضد المرأة.
وتشرح الباحثة كيف سمح ذلك ببناء منظومة قانونية تؤدلج الشريعة من أجل خدمة منظومة المرشد الأعلى والسيطرة على المجتمع.
وفي الجزء الثاني تستضيف منتهى الرمحي كبير الباحثين في مشروع فيلوس في نيويورك الكاتب الإيراني المعروف والأستاذ في جامعة يورك فرهاد رضائي الذي يشرح كيف قضى المرشد الأعلى علي خامنئي على "إرث الخميني" بالتشدد أكثر منه وكيف تحولت معه سلطة "الولي الفقيه" إلى "الولي الفقيه المطلق".
ويشرح الباحث كيف طوّر خامنئي منظومة المرشد الأعلى بتطهير معارضيه بالتهميش أو بالاغتيال لتمهيد الطريق لابنه مجتبى، الذي تحوّل إلى رجل الظل القوي في بلاط والده.
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