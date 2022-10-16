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عناصر من الشرطة المكسيكية

12 قتيلا في إطلاق نار استهدف مطعما في وسط المكسيك

"مقتل ستة رجال وست نساء" وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح

غواناخواتو (المكسيك) - فرانس برس
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قتل 12 شخصاً السبت في إطلاق نار استهدف حانة في مدينة إيرابواتو في ولاية غواناخواتو في وسط المكسيك، وفق ما ذكرت الحكومة المحلية.

وأكدت السلطات "مقتل ستة رجال وست نساء" وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح في بيان لم يحدد هوية المهاجم أو دوافعه.

وقبل أسبوع، شهدت البلاد مقتل عمدة ووالده و16 شخصا آخرين بالرصاص في ولاية غيريرو.

وأكدت المدعية العامة للدولة ساندرا لوز فالدوفينوس أن 18 شخصا قتلوا وأصيب اثنان في بلدة سان ميغيل توتولابان جنوب البلاد.

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وقالت إن من بين القتلى العمدة كونرادو ميندوزا ووالده، عمدة المدينة السابق. وأصيب شخصان آخران.

وفي وقت لاحق من اليوم عينه، في ولاية موريلوس المجاورة، قتلت نائبة بالولاية بالرصاص في مدينة كويرنافاكا جنوب مكسيكو سيتي.

في حين أن الهجمات على المسؤولين الحكوميين ليست أمرا نادرا في المكسيك، إلا أنها تأتي في وقت تتم فيه مناقشة الاستراتيجية الأمنية للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

ووضع الرئيس مسؤولية هائلة على عاتق القوات المسلحة بدلاً من الشرطة المدنية لكبح جماح مستويات العنف المرتفعة باستمرار في المكسيك.

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