حدق جيداً في الصورة.. ماذا رأيت أولاً "امرأة أم زهوراً"

تنتشر الخدع البصرية بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعتبرها البعض فرصة لتنشيط العقل والتركيز.

إلا أن هناك العديد من أنواع الأوهام البصرية تختلف عن بعضها، وكل منا يراها بأسلوبه، إلا أن طريقة الرؤية تكشف عن جوانب الشخصية.

مادة اعلانية

ويمكن لهذه الصورة الذكية أن تحدد نوع الشخص الذي أنت عليه، لكن كل هذا يتوقف على ما تراه أولاً.

فقد تمت مشاركة الرسم التوضيحي المرفق على تطبيق تيك توك من قبل حساب فتاة تدعى mia_yilin، ما ترك المشاهدين مندهشين من مدى دقة النتائج.

المرأة أولاً أم الزهور؟

وتُظهر الصورة باقة من الزنابق والزهور الأخرى التي تتفتح لتشكل وجه امرأة، لكن هل رأيت المرأة أم الزهور أولاً؟

وفقًا لـ"ميا"، كلاهما يعني أشياء مختلفة جدا.

فإذا رأيت الزهور، فهذا يعني أنك تحب دائما رؤية الأفضل في كل شخص، حتى عندما يخذلك الآخرون، فأنت تختار أن تسامحهم وتتمسك بالأمل في أن تتحسن العلاقات. كما أنك غير حاسم للغاية وتشعر بالتوتر بشأن عدم معرفة ما يجب عليك فعله.

أما إذا لاحظت المرأة أولاً، فمن المحتمل أن تكون أكثر شغفا، فبعد انتهاء العلاقات، قد يستغرق الأمر شهورا للمضي قدما ولا يسعك إلا أن تفوتك ما كان عليه من قبل.

وتشير الفتاة أيضاً إلى أنك عندما تختار أن تفعل شيئا ما، فأنت دائما ما تبذل قصارى جهدك، ورغم الخيبات إلا أنك ترغب في إنجاز الأمور بسرعة.

إذاً أيهما رأيت أولاً؟

يشار إلى أن المشاهدين أحبوا كثيراً مدى دقة الوهم البصري وأثنوا عليه، حيث قال أحدهم: "لماذا تقرأني دائما مثل الكتاب؟".

في حين كتب آخر: "هذا صحيح جدا".